Abogado en el juicio contra Meta

Nicolás González-Cuéllar: «La sentencia contra Meta no es una cuestión de dinero, es una batalla por la democracia»

El abogado artífice de la demanda contra la matriz de Facebook sostiene que «las grandes tecnológicas no pueden saltarse las normas que los medios de comunicación españoles cumplimos, como robar datos»

Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios españoles por competencia desleal

El abogado Nicolás González-Cuéllar
José A. González

Ha sido la voz de más de ochenta medios —entre ellos los del grupo Vocento— en el juicio que ha enfrentado a los principales periódicos españoles contra Meta —la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— por un caso de competencia desleal. El proceso ... comenzó en 2023 con la interposición de una demanda por parte de la Asociación de Medios de Información (AMI). Abogado en ejercicio desde 1977, Nicolás González-Cuellar, socio director del despacho González-Cuellar y catedrático de Derecho Procesal, asumió este encargo de los medios españoles como «una lucha de David contra Goliat» que ahora se ha convertido en, por el momento, una sentencia «histórica» y que «no solo habla de dinero, sino de democracia y libertad».

