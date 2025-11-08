La urgencia de las Escuelas Europeas no es el catalán: 73 profesores ausentes en un centro en un solo día

«Los problemas reales de las Escuelas Europeas (EE) nada tienen que ver con el catalán». Fuentes cercanas a esta red de centros educativos en el que se escolarizan los hijos de funcionarios y diplomáticos europeos demuestran con datos que la falta de profesorado ... es «sin duda» la necesidad más acuciante en estos colegios en la actualidad. Una web, consultada por este diario y que se creó con la intención de que los alumnos pudieran saber con antelación qué clases se suspendían por falta de docentes, demuestra que en un solo día -el pasado 4 de noviembre- en la Escuela de Uccle (Bruselas) y en la etapa de Secundaria faltaron a su cita en las aulas un total de 73 docentes.

Las clases anuladas ese día corresponden a varias secciones (española, francesa, etc...) y afectan a diferentes asignaturas, entre ellas Lengua, Inglés, Biología, Geografía..., según consta en la citada web. No es un problema puntual. Este diario ha consultado las bajas notificadas en el día siguiente -5 de noviembre- y la cifra también supera la sesentena.

«Lo del absentismo de los profesores es un escándalo. Incluso hay una página web donde los chavales pueden ver cuántas bajas habrán, y, por supuesto, las sustituciones son una excepción», señalan los citados portavoces consultados por ABC. «Lo de mirar a ver qué profesores faltarán mañana ya es una rutina con mis hijos», señala una madre de la Escuela Europea de Bruselas.

¿Cómo se gestiona estas ausencias? ¿Tiene la escuela profesores para cubrir suplencias? Los padres tienen clara la respuesta a muchas de estas preguntas. Por un lado, culpan a la escuela por su «mala gestión» y, por otro, señalan la «desidia» de los gobiernos implicados que «no nutren del profesorado necesario a las respectivas escuelas».

«Mi hijo mayor el año pasado tuvo solo seis clases de arte en todo el curso porque la profesora estuvo de baja y nunca fue reemplazada, y como en secundaria son horas sueltas... pues parece menos grave, pero se hace más bola el problema», señala una madre, quien atribuye, en parte, esas ausencias a «los malos resultados que obtienen estos alumnos en el Bachillerato Internacional».

Contratación de profesorado local

Otro problema añadido es, según apuntan las citadas fuentes, es que los centros prefieren contratar profesorado local porque «les sale más barato y tienen un mayor control sobre ellos». «Si les llegan funcionarios del país en cuestión, el control sobre ellos es menor y tienen que asumir el sobrecoste, que es muy elevado, de su sueldo en calidad de desplazados, dado que el Gobierno solo cubre el salario base. Si los contratan aquí por unos días para cubrir las bajas les sale mejor», explican.

Aunque este diario solo ha consultado las ausencias en uno de los centros «la situación es extrapolable al resto de centros», denuncian las familias, quienes aseguran que la media de bajas en un día es de entre 50 y 60. «Esto es inadmisible porque son centros que funcionan como escuelas públicas», afirman y critican la «obsesión» de los gobiernos en «buscar profesores de catalán cuando la proporción de alumnos que pueden solicitar clases en esa lengua es muy baja». «En estos centros hay un problema real y transversal más allá de la lengua», concluyen los citados portavoces.

La Comisión Europea dio luz verde en abril, aunque con condiciones, a la llegada del catalán a estos centros. Lo condicionó a que el Gobierno de Sánchez pague íntegramente el sueldo de los docentes y avanzó que no será un aval a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. En concreto, la CE rechazó costear el complemento salarial de los profesores, dejando claro que será el Gobierno el que deberá asumir la totalidad del salario de estos docentes, hecho que, a juicio de las fuerzas europarlamentarias contrarias a la llegada de esta lengua a la red de centros europeos, «hace que el proyecto embarranque de inicio y no pueda materializarse».

No es lengua oficial en Europa

La decisión de que el catalán llegue a estas escuelas se tomó en Chipre en la reunión del máximo órgano de gobierno de estas escuelas, en el que están representados todos los países comunitarios, miembros de la la Comisión Europea, de la Agencia Europea de la Protección Intelectual, de la Agencia de Protección de Datos, del Banco Europeo Internacional y del Banco Central, cada entidad tenía un punto en la votación.

La CE y la mayoría de los países miembros -con algunas excepciones como Italia- aprobaron la llegada de la lengua autonómica a esta red de centros el próximo curso. Sin embargo, las familias no tardaron en reaccionar y señalaron que la entrada de la lengua autonómica en los centros «no es una prioridad actual». «Las escuelas tienen otros muchos problemas que van más allá de la llegada del catalán, una lengua que ni es lengua oficial en Europa, ni podrá enseñarse con garantías«, denunciaron algunas familias en unos correos de respuesta a los centros, que adelantó ABC en su edición del 5 de julio de 2025.