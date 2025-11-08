Suscribete a
La urgencia de las Escuelas Europeas no es el catalán: 73 profesores ausentes en un centro en un solo día

Una web de la escuela informa diariamente a los alumnos del total de docentes que no asistirán a clase cada jornada

«Mi hijo mayor el año pasado tuvo solo seis clases de arte en todo el curso porque la profesora estuvo de baja y nunca fue reemplazada», denuncia una madre

Europa avala con condiciones la llegada del catalán a las Escuelas Europeas: avanza que no financiará su coste

Imagen de las instalaciones de la escuela de Luxemburgo
Esther Armora

Barcelona

«Los problemas reales de las Escuelas Europeas (EE) nada tienen que ver con el catalán». Fuentes cercanas a esta red de centros educativos en el que se escolarizan los hijos de funcionarios y diplomáticos europeos demuestran con datos que la falta de profesorado ... es «sin duda» la necesidad más acuciante en estos colegios en la actualidad. Una web, consultada por este diario y que se creó con la intención de que los alumnos pudieran saber con antelación qué clases se suspendían por falta de docentes, demuestra que en un solo día -el pasado 4 de noviembre- en la Escuela de Uccle (Bruselas) y en la etapa de Secundaria faltaron a su cita en las aulas un total de 73 docentes.

