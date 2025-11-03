Sin muros ni cámaras y con muebles de Ikea: los presos más felices del mundo viven en Noruega

Los presos que cumplen su condena en la prisión de Halden, en Noruega, pasan por ser los más felices del mundo. Inaugurada en 2010, representa un nuevo modelo penitenciario, radicalmente centrado en la dignidad, la educación y la reinserción: rehabilitar en lugar de castigar ... . Cerca de la frontera con Suecia, esta prisión de máxima seguridad alberga a unos 250 reclusos, muchos de ellos condenados por delitos graves con violencia, como asesinato, violación o tráfico de drogas.

A pesar de ello, el personal penitenciario no porta nunca armas y se mezcla con los reclusos en las actividades cotidianas. Esta cercanía busca fomentar relaciones de confianza, reducir los conflictos y salir del esquema de un sistema contra el que los presos puedan posicionarse. Si resulta necesario poner orden, se llama a la Policía. La prisión cuenta con celdas de seguridad separadas para casos de emergencia y con un centro de tratamiento para adicciones que a veces requiere situaciones de aislamiento, pero en general los reclusos disfrutan de un entorno digno, pacífico y de bastante libertad de acción.

Su concepto es tan novedoso que constantemente recibe comisiones y visitas de todo el mundo. En sus folletos de presentación para visitantes puede leerse: «¿A quién te gustaría tener como vecino en el futuro? ¿A alguien rehabilitado o a alguien maltratado durante años?». La filosofía de Halden se basa en que el castigo es la privación de libertad de movimiento, no la humillación ni el sufrimiento.

El complejo está rodeado de hectáreas de bosques y su arquitectura fue diseñada por el estudio danés Erik Møller Architects para simular la vida fuera de prisión. Por cada 10 a 12 celdas, hay una sala de estar muy parecida a la de cualquier casa con muebles de Ikea recién montados. No hay torres de vigilancia, ni muros con alambre de púas, ni cercas eléctricas. Tampoco hay cámaras, ni en los pasillos ni en las habitaciones, aulas o talleres. La seguridad se basa en la confianza y el respeto mutuo. Se aplica un concepto denominado «seguridad dinámica»: con 290 empleados, prácticamente uno por preso, la presencia constante de los funcionarios previene conflictos y comportamientos violentos, enseñando a los presos a lograr objetivos por medios legítimos.

Dignidad tras los muros

Para ello es necesario personal muy cualificado que se forma específicamente en la Universidad Krus, en Lillestrøm, a 20 minutos en coche del centro de Oslo. Allí los futuros funcionarios aprenden técnicas sociológicas y psicológicas, dinámicas de grupo y asesoramiento para «acompañar» a los presos en un proceso de rehabilitación, que comienza apenas empiezan a cumplir su sentencia. La prisión cuenta también con capellanes y docenas de terapeutas. Al final, es una cuestión de dinero: su presupuesto es de unos 350 euros por preso al día, lo que equivale a más de 32 millones de euros al año.

Las instalaciones incluyen celdas individuales con baño privado, televisión, escritorio y ventanas sin barrotes, con luz natural y vistas al paisaje. El desayuno también se parece más al de un hotel, con tortillas de huevos y verduras, jamón, ensalada, zumo de naranja y café. Si el rancho no les gusta, los internos siempre pueden comprar en un supermercado bien surtido, dentro del centro penitenciario, y cocinar en cocinas compartidas, además de practicar deportes, hacer yoga o grabar música en un estudio profesional con la discográfica Criminal Records. Incluso existe una cabaña familiar donde los presos pueden pasar fines de semana con sus seres queridos, como parte del proceso de reintegración social.

Ahora bien, los reclusos no pueden estar desocupados, sino que obligatoriamente tiene que elegir entre trabajar en talleres de carpintería o mecánica, con sueldo y pagando impuestos, o estudiar, con una amplia oferta de títulos. Según consta en la directiva de su creación, el objetivo es «hacer que los presos trabajen, coticen, tengan una familia y estén motivados». La dirección de esta cárcel se enorgullece de que sólo el 20% de sus presos reinciden en los dos primeros años de libertad, porcentaje mucho menor que el promedio de Noruega y del resto del mundo. Cabe anotar que un tercio de los reclusos son extranjeros y son deportados tras la liberación, por lo que no entran en este cálculo.

Una de las claves de su funcionamiento es el éxito en desterrar la adicción a las drogas, en la que comienza la espiral de destrucción y violencia. Creando unas condiciones de vida motivadoras, satisfactorias y placenteras, que no lleven al consumo, se evita que los traficantes tomen el control. En sus 15 años de funcionamiento, Halden no ha registrado ningún intento de fuga, aunque los presos tampoco están del todo contentos. El pasado mes de mayo, el preso Freddy Monsen escribió desde Halden una carta al ministro de Justicia noruego pidiendo más personal y que se reconozca oficialmente que los largos periodos de encierro afectan a la salud mental de los condenados.