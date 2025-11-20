Suscribete a
Vivir más, pero no mejor: ¿por qué las mujeres tienen cinco años más de esperanza de vida que los hombres?

Las españolas ya superan los 86 años de esperanza de vida frente a los 81 de los varones, una diferencia que se mantiene constante con independencia de dónde vivan, su posición económica y otros muchos factores

Una mujer mayor camina con la ayuda de un andador
Nuria Ramírez de Castro y Esther Armora

Madrid

Los españoles han superado por primera vez los 84 años de esperanza media de vida, un récord de longevidad que vuelve a coincidir con un nuevo descenso de la natalidad, según los últimos datos del INE. España no está en el primer puesto del ... mundo, título que ostenta Mónaco con 87 años, pero sí entre los once primeros puestos con Hong Kong, Corea del Sur o Japón como campeones de longevidad. Con pequeñas oscilaciones, todos los países tienen algo en común: las mujeres siempre viven más que los hombres.

