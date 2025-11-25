Las mujeres claman contra los fallos de Igualdad: «Las esposas son las únicas pulseras que no fallan»

La luz del atardecer caía sobre los edificios de la calle Alcalá cuando las primeras manifestantes comenzaron a ocupar la calzada. El tráfico se había desviado minutos antes y el murmullo creciente anticipaba una tarde fría, pero cargada de reivindicaciones. La brecha que generó Podemos ... el 8-M de 2022 en el feminismo español se volvió a poner en evidencia este martes en las calles de Madrid, donde ni siquiera uno de los objetivos que genera un mayor consenso —erradicar la violencia contra la mujer— ha conseguido unir sus intereses.

Así, El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se ha conmemorado este martes con dos marchas divididas en la capital. La de Atocha, en contra de la «violencia racista y patriarcal». La de Alcalá, con el foco el «negacionismo de la ultraderecha» y en la «pasividad institucional» ante los fallos en los sistemas de protección, como el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Juntos a estas dos, más de 40 marchas se han movilizado por varios puntos de España. Desde Barcelona hasta Málaga.

Como un reloj suizo, a las 18.30 la marcha del Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid arrancaba su recorrido en Gran Vía hacia Plaza de España, una línea recta de asfalto que pronto se convertiría en un espacio tomado porpancartas, tambores y voces cansadas de advertir que la violencia machista «sigue ahí», pese a los años de políticas, campañas y supuestos avances legislativos.

«Seguimos enterrando mujeres»

En la primera fila, junto a las ministras socialistas (Ana Redondo, Pilar Alegría, Elma Saiz y Reyes Maroto) un grupo de mujeres mayores sujetaba una lona morada con manos enguantadas. Detrás, chicas jóvenes que no llegaban a los veinte años agitaban carteles hechos a rotulador. La mezcla generacional mostraba que la protesta no pertenece a una sola época, sino a un hilo que se prolonga de madres a hijas. «Vengo desde el primer 25N que se hizo aquí en Madrid», contaba Teresa, 68 años, que acudía apoyada en un bastón. «Pensé que para cuando mis nietas crecieran esto estaría arreglado. Y mira: seguimos enterrando a mujeres».

Entre megáfonos y gritos a pleno pulmón, las convocantes denunciaron el avance del «negacionismo de la ultraderecha», una idea repetida hasta el cansancio. «Cuando niegan la violencia machista, no niegan un concepto. Nos niegan a nosotros», decía Carolina, administrativa de 42 años, mientras avanzaba por la esquina de Gran Vía con Clavel. «Cada vez que un político dice que exageramos, hay una mujer que duda en denunciar. Y eso también tiene consecuencias».

«Pensé que para cuando mis nietas crecieran esto estaría arreglado. Pero seguimos enterrando a mujeres»

La protesta avanzaba despacio, como un cuerpo compacto que se abría paso por la arteria principal de Madrid, bajo las luces de Navidad y los neones de las fachadas. Entre los asistentes circulaban folletos con los datos de 2025: 38 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 289 menores huérfanos, decenas de agresiones sexuales en investigación. Los papeles pasaban de mano en mano como si fueran pruebas irrefutables ante un juicio público que, para muchas, se libra en el terreno político.

Críticas a la «pasividad institucional»

Las críticas a la «pasividad institucional» resonaron en varias intervenciones y en muchas conversaciones espontáneas. «Las pulseras antimaltrato fallan, las órdenes de alejamiento no se supervisan, los cribados de cáncer de mama llegan tarde. ¿Qué más tiene que fallar para que lo llamen negligencia?», preguntaba Marta, enfermera de un centro de salud del sur de Madrid. Sus frases se perdían entre los tambores, y los gritos que clamaban que «las únicas pulseras que no fallan son las esposas». «Las esposas sí que salvan vidas», exclamó Marta antes de perderse entre la gente. Las asistentes, detrás de la comitiva del PSOE, apuntaban al Estado y a los gobiernos autonómicos como parte de un problema que, según ellas, exige vigilancia constante. Durante la marcha, varias mujeres tuvieron la valentía de levantar, con la ministra de Igualdad detrás, varios carteles donde se podía leer «Ministra Redondo Dimisión».

Por momentos, el sonido de los tambores marcaba el ritmo de la marcha como si fuera un corazón colectivo. A su paso, turistas aturdidos miraban desde las aceras; algunos fotografiaban, otros simplemente observaban cómo Gran Vía se transformaba en una avenida tomada por mujeres de todas las edades. Más adelante, en Callao, varias jóvenes repartían pegatinas abolicionistas. No han faltado las críticas a Ayuso, tanto de los asistentes como por parte de la ministra de Igualdad. «En materia de Igualdad no caben medias tintas. Debemos defender lo conseguido, lo conquistado y seguir dando importantes pasos adelante», dijo Redondo.

Las denuncias a situaciones de fundamentalismo religioso que —según las organizadoras— vulneran los derechos de niñas y adolescentes aparecieron en varias pancartas. Una de ellas, sostenida por dos jóvenes cubiertas con pañuelos de colores, decía: «El amor no es la ostia». «Hay lugares donde las niñas crecen sin educación sexual, sin entender que tienen derechos. Ahí también nace la violencia», contaba Nadia, estudiante de Derecho.

Un movimiento desgastado

Durante el recorrido, muchas asistentes mencionaron la otra marcha de la tarde: la de la Comisión 8M, la de Podemos y Sumar, que a las 19.00 horas partía desde Atocha hacia Jacinto Benavente con un enfoque interseccional. Aunque quien asistía a una marcha no solía acudir a la otra, ambas convivían en el paisaje social del 25N. La Comisión 8M marchaba bajo el lema «Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal», con denuncias al racismo institucional, a la complicidad de la Unión Europea en conflictos internacionales y a la pérdida de fondos para servicios esenciales, entre ellos el Plan Corresponsables. El poso que dejan ambas marchas, divididas en recorrido y denuncias, es la de un movimiento desgastado, que quiere seguir peleando, pero que deja claras sus propias fracturas.