Suscribete a
ABC Premium
Directo
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

Marcha del 25N

Las mujeres claman contra los fallos de Igualdad: «Las esposas son las únicas pulseras que no fallan»

Gran Vía se convierte en escenario de una protesta marcada por la indignación, el desgaste del movimiento y la coexistencia de dos movilizaciones con prioridades opuestas

25N: El feminismo vuelve a marchar dividido en las manifestaciones contra la violencia de género

Varias mujeres levantan un cartel donde se lee «Ministra Redondo, dimisión», durante la manifestación del 25N en Madrid
Varias mujeres levantan un cartel donde se lee «Ministra Redondo, dimisión», durante la manifestación del 25N en Madrid EP
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La luz del atardecer caía sobre los edificios de la calle Alcalá cuando las primeras manifestantes comenzaron a ocupar la calzada. El tráfico se había desviado minutos antes y el murmullo creciente anticipaba una tarde fría, pero cargada de reivindicaciones. La brecha que generó Podemos ... el 8-M de 2022 en el feminismo español se volvió a poner en evidencia este martes en las calles de Madrid, donde ni siquiera uno de los objetivos que genera un mayor consenso —erradicar la violencia contra la mujer— ha conseguido unir sus intereses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app