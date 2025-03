Una mujer hace historia remando sola 4.800 kilómetros a través del Atlántico en la 'carrera más dura del mundo'

Leanne Maiden, de 42 años, ha cruzado sola el Océano Atlántico remando durante 66 días. Convirtiéndose en la primera mujer sudafricana en conquistar la World's Toughest Row Un hito que comenzó el 13 de diciembre en La Gomera hasta la isla Antigua del Caribe y que cubre 4.800 kilómetros. Superando todas las estimaciones que pronosticaban que tardaría más de 80 días en completar su proyecto. Superando en su odisea olas de 6 metros y temperaturas extremas, que bajaban de los 10 grados centígrados o superaban los 30 grados centígrados en su último tramo. Durante el encierro por el Covid decidió hacer cambios en su vida y su objetivo era reunir dinero para organizaciones benéficas. Al final recaudó más de 20.000 euros para The Polar Academy UK, The Women's Fund for Scotland y The Mabel Foundation.

Maiden es osteópata y madre de dos hijos, Blair, de siete años, y Ruaridh, de ocho. Vive en Glasgow (Escocia), aunque es originaria de Johannesburgo. Y tras hacer historia dijo estar «triste» porque «aliviada» de haber terminado un viaje que ha cambiado su vida. 'Este no es un desafío de remo, es un desafío del espíritu humano. Te desnuda y te deja expuesto, y es ahí donde encuentras tu dureza. Me he demostrado a mí mismo lo resistente que puedo ser. Me alegro mucho de haber tomado la decisión y haberlo intentado; había muchas razones para no hacerlo«, declaró a Dalymail.

Maiden mostrando la bandera de Sudáfrica instagram

Inicialmente iba a tener un compañero de viaje, pero se retiró meses antes de que comenzar su aventura. Sin embargo, su vecino Jamie Lunn, sí creyó en el proyecto y se convirtió en su patrocinador. Lunn, director de Wolfcraig Distillers, reconoció que cuando Maiden se presentó ante ellos con su loca idea, sabían que lo haría. «Es una mujer muy especial y estamos muy inspirados por su fuerza y determinación», declaraba.

«Estoy muy contenta de volver con mi marido y mis hijos; aunque los he echado muchísimo de menos, creo que seré una mejor madre y compañera después de pasar por esta increíble experiencia», apuntó al periódico británico. Y contó que no había crecido cerca del agua hasta que se trasladó a Escocia. «Así que poner toda mi fe en este pequeño bote de remos mientras me lanza olas enormes ha sido un gran desafío, pero es sin duda una de las mejores cosas que he hecho« apuntaba.