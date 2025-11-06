Suscribete a
Monedero vuelve a la Complutense, a pesar de que su expediente interno por acoso sexual a alumnas sigue abierto

La Fiscalía Provincial Madrid archivó en junio la denuncia que presentó la universidad contra el exdirigente de Podemos al no apreciar delito

Jóvenes de Podemos pidieron un MeToo para Monedero y el partido miró «a otro lado»

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense

B.L.Echazarreta

Juan Carlos Monedero ha vuelto al campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, incubadora de Podemos, y el lugar donde, supuestamente, el expolítico habría acosado sexualmente a varias de sus alumnas. La noticia, adelantada por 'La Razón' y que ha podido confirmar ABC, ha generado ... cierto malestar interno en la institución madrileña, así como quejas de alumnos.

