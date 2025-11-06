Monedero vuelve a la Complutense, a pesar de que su expediente interno por acoso sexual a alumnas sigue abierto

Juan Carlos Monedero ha vuelto al campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, incubadora de Podemos, y el lugar donde, supuestamente, el expolítico habría acosado sexualmente a varias de sus alumnas. La noticia, adelantada por 'La Razón' y que ha podido confirmar ABC, ha generado ... cierto malestar interno en la institución madrileña, así como quejas de alumnos.

El que fuera fundador de Podemos junto a Pablo Iglesias ha vuelto a dar clases de Política Comparada en el grado de Relaciones Internacionales. En junio, la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa contra Monedero por acoso sexual al no apreciarse delito «contra la integridad moral». Sin embargo, el expediente disciplinario interno incoado por la universidad continúa abierto. Según ha ido contando este diario, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología está dirigida por la decana María Esther del Campo García. Es una mujer muy próxima a Pablo Iglesias, hasta el punto de que su candidatura al Rectorado de la Complutense en las últimas elecciones se leyó como la posible entrada en la institución pluricentenaria de un caballo de Troya con el exvicepresidente del Gobierno en sus entrañas.

Las denuncias de acoso en el seno de la Complutense salieron a la luz solo veinticuatro horas después de que ABC desvelara los audios de un antiguo colaborador de Podemos y de su televisión, Canal Red, en el que relataba a una militante feminista y anteriormente vinculada a la formación morada los casos de acoso sexual sufridos por terceras personas a manos del cofundador.