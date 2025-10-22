Suscribete a
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

La misteriosa desaparición de Paola Mariana Lens, la argentina que vino a España por una oferta de trabajo

La joven de 26 años había llegado a España para trabajar como niñera en una familia alemana. Su familia en Buenos Aires teme que haya sido víctima de una red de trata tras perder contacto el 14 de octubre

Paola Mariana Lens viajó a España para trabajar como niñera de una supuesta familia alemana de Mallorca
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Paola Mariana Lens viajó a España desde Argentina a comienzos del mes de octubre luego de haber recibido una oferta de trabajo en Palma de Mallorca. Sin embargo, desde hace más de una semana su familia no tiene ninguna noticia de ella. El último ... contacto de la joven de 26 años con sus allegados ocurrió el pasado martes 14 de octubre. Luego, no se supo nada más de ella. Desde Buenos Aires, su madre mueve cielo y tierra para poder encontrarla.

