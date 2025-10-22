La misteriosa desaparición de Paola Mariana Lens, la argentina que vino a España por una oferta de trabajo

Paola Mariana Lens viajó a España desde Argentina a comienzos del mes de octubre luego de haber recibido una oferta de trabajo en Palma de Mallorca. Sin embargo, desde hace más de una semana su familia no tiene ninguna noticia de ella. El último ... contacto de la joven de 26 años con sus allegados ocurrió el pasado martes 14 de octubre. Luego, no se supo nada más de ella. Desde Buenos Aires, su madre mueve cielo y tierra para poder encontrarla.

La familia de la joven asegura haber hecho el intento de realizar una denuncia en España —mediante una tercera persona—, pero afirma que no quisieron recibirla. A partir de allí, las gestiones están a cargo de la Cancillería argentina. La demanda ha sido presentada en Buenos Aires.

Su llegada a España

En los inicios del mes de octubre todas parecían buenas noticias para la joven argentina, que había recibido una oportunidad de trabajo que le permitiría residir un tiempo en Palma de Mallorca. Se trataba de un empleo como niñera para una familia de origen alemán. La joven, oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, no dudó en aceptar la propuesta y se embarcó con destino a España el pasado 6 de octubre.

La argentina tenía el proyecto de ahorrar dinero para luego instalarse en Andorra con el objetivo de formarse como instructora de esquí. La propuesta laboral incluía alojamiento, varias comidas, un gimnasio, un curso de idiomas y el billete de avión. Se le ofrecía un sueldo de 300 euros mensuales por jornadas de ocho horas diarias. Paola había contactado con sus potenciales empleadores a través de una aplicación y había tenido dos entrevistas en modalidad virtual en las que se le proponía un «intercambio cultural».

Sin embargo, a ocho días de su partida, comenzaron los problemas. El último contacto que tuvo con ella su familia ha sido el martes 14 de octubre y, desde ese momento, no hay rastros de ella. El principal temor de sus seres queridos es que la joven sea víctima de una red de trata.

Sin rastro

Las primeras señales de un comportamiento extraño por parte de la joven ocurrieron a través de las redes sociales. Todos los mensajes de su correo electrónico anteriores al mes de septiembre fueron eliminados, lo cual complica la investigación. «Teníamos una conversación fluida», relató su madre, Gabriela, en declaraciones a la emisión argentina Crónica TV. Luego, enumeró: «El sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes».

Los últimos contactos de la joven con su familia presentaban algunas particularidades que encendieron las alarmas de su entorno más cercano. Se trató de llamadas por vídeo de muy corta duración, sin ningún tipo de sonido y de conversaciones de muy pocos segundos. Su madre asegura haberla visto claramente angustiada y acompañada por otra persona. «Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es», sostuvo en la televisión argentina.

Una de las pruebas que se analizan en estos momentos es una llamada telefónica con un amigo, que tenía intenciones de visitarla en España, tras notarla muy angustiada. «Voy a ir para Mallorca, así nos vemos», había dicho el joven, a lo que Paola respondió llorando: «No tenés que hacer esto». A continuación, el amigo insiste: «Escúchame, necesito que ahora y me digas dónde estás así puedo comprar el pasaje». La respuesta de la joven genero preocupación: «Estoy laburando. Tengo un re laburo (trabajo) y no lo puedo perder. Estoy en la mierda».