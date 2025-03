La ministra de Igualdad sobre Alves: «Respeto pero no comparto la decisión del tribunal»

La noticia de la absolución del futbolista Dani Alves en el caso de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona este jueves ha supuesto una auténtica revolución mediática e incluso política. La decisión por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de aceptar el recurso del deportista ha provocado que algunos sectores alcen la voz.

Después de que la exministra de Igualdad Irene Montero asegurase que la sentencia era un «ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal», la titular actual del departamento, Ana Redondo, también se ha manifestado. Lo ha hecho en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser, donde se ha mostrado en desacuerdo con la resolución del TSJC.

«Respeto y comparto la decisión de la Audiencia Provincial y respeto pero no comparto la del TSJC. La presunción de inocencia no puede sostenerse sobre la falta de credibilidad de la víctima, sobre el cuestionamiento sistemático de las palabras de las víctimas, que suelen ser mujeres», ha afirmado la titular de Igualdad en el programa de 'Hora 25' de la Cadena Ser al ser preguntada sobre el caso.

Redondo ha asegurado que hay «pruebas, una jurisprudencia que avala la condena de la Audiencia de Barcelona». «Estamos ante delitos que pivotan sobre el testimonio de los implicados. Nadie sabe lo que ocurrió dentro del baño. Hay elementos que tenemos que valorar, el TSJC no los ha valorado», ha añadido.

En este sentido, la ministra se ha referido a la «credibilidad subjetiva», al hecho de si concurren «motivos espurios para que la víctima mienta». «Si hay celos, un interés económico... No hay nada de esto. No se ha probado», ha recalcado la ministra, que ha incidido en la existencia, por el contrario, de «un parte de lesiones» y de un «shock postraumático».

Además, Redondo ha insistido en la «persistencia en la declaración». «En todo el procedimiento, larguísimo, durísimo, muy violento, la víctima mantiene su versión. Una versión creíble y razonable. Dani Alves cambia de versión hasta en cinco ocasiones. Pese a eso, la presunción de inocencia se sostiene sobra la falta de credibilidad de la víctima. Hay que esperar a la sentencia firme del supremo», ha señalado la ministra, que ha cuestionado también cómo beneficia a la denunciante adentrarse en este proceso si no es verdad.

«¿Qué puede ganar una mujer joven cuando sabe que va a suponer un proceso complejo y muy doloroloso contra un hombre poderoso, depoprtista, con capacidad económica? ¿Esto no nos lleva a sospechar que quien cambia cinco veces de versión sea quien no está diciendo la verdad? ¿Por qué tenemos que cuestionar a la víctima? ¿Por qué hay que considerar que no dice la verdad?», se ha preguntado.

En esta línea, la titular de Igualdad ha reflexionado sobre el mensaje que lanza esta resolución del TSJC, ya que, ha apuntado, puede desanimar a las víctimas de agresiones sexuales a optar por no denunciar. «Sentencias como esta lanzan un mensaje peligroso, preocupante», ha considerado.

Caso de José Bretón

Tras valorar lo sucedido con el caso Alves, Redondo se ha pronunciado también sobre la no publicación del libro de José Bretón. En este caso, ha hablado de una ponderación de derechos entre la libertad de creación artística y la dignidad de la víctima y la intimidad y el honor de sus hijos. «No es fácil decidir», ha afirmado.

En esta ocasión, cree que ha resultado clave la solicitud por parte de Ruth Ortiz de que la obra no viera la luz. «Ha pedido que no se publicite, que no se publique. Ella no ha participado. El libro esta danado voz al asesino, que tiene un objetivo y no eran sus hijos. Era ella. La violencia vicaria tiene como principal víctima a la madre», ha remachado.

«Que ella haya dicho que eso la hiere ha sido lo que ha hecho que la sociedad haya reaccionado (...) Si Ruth Ortiz no hubiera dicho nada, a lo mejor estaríamos en otra interpretación, pero sí se ha hecho. Ella ha gritado su dolor y ha tenido una repercusión social. La sociedad es sensible, empática. En este sentido está muy evolucionada», ha dicho.