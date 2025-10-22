Suscribete a
El Ministerio de Educación propone «olvidar lo aprendido en la escuela» para «comprender, crear y conectar saberes con la vida»

El organismo que dirige Pilar Alegría apuesta por «un aprendizaje que trasciende la memoria» con una sentencia cuya atribución a Einstein es, estrictamente, errónea

Educación plantea bajar las ratios a 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO

Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, tras un Consejo de Ministros
Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, tras un Consejo de Ministros

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dejado un mensaje en sus redes sociales que ha generado una enorme polémica, tanto por el mensaje en sí como por el fondo que esconde. Numerosos usuarios han criticado la forma en la que ... dejan caer que la verdadera formación va más allá de lo que se enseña en los colegios, lo que implícitamente se ha entendido como un posible menosprecio hacia el estamento educativo.

