El Ministerio de Educación propone «olvidar lo aprendido en la escuela» para «comprender, crear y conectar saberes con la vida»

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dejado un mensaje en sus redes sociales que ha generado una enorme polémica, tanto por el mensaje en sí como por el fondo que esconde. Numerosos usuarios han criticado la forma en la que ... dejan caer que la verdadera formación va más allá de lo que se enseña en los colegios, lo que implícitamente se ha entendido como un posible menosprecio hacia el estamento educativo.

El mensaje, atribuido a Albert Einstein sobre una frase que a su vez citó el físico en una conferencia —el original es del psicólogo B. F. Skinner, lo que, estrictamente, implica que no es de Einstein como aseguran desde el ministerio—, reza: «La educación es lo que queda después de olvidar lo aprendido en la escuela». Junto a la cita, en el post en X señalan que apuestan «por un aprendizaje que trasciende la memoria: comprender, crear y conectar saberes con la vida».

Muchos usuarios han reaccionado con virulencia. Unos lo han hecho por esa falsa atribución a Einstein, y otros porque consideran que menospreciar la importancia del aprendizaje por la memorización de términos es contraproducente hacia los alumnos.

Es el caso de Mar, una profesora de Educación Infantil, que les afea esta proclama. «Para conectar saberes con la vida primero tiene que haber saberes. No sé por qué equiparais educación con memorística. Y memorística con recordar sin entender», ha respondido, toda vez que ve un ataque desde el Ministerio a la Educación.

No habeis pensado mucho antes de publicar, no?



Para conectar saberes con la vida primero tiene que haber saberes.



No sé por qué equiparais educación con memoristica. Y memoristica con recordar sin entender.



Y que haceis atancando al organismo que vosotroa mismo regulais jajaj — MAR (@MAR222001) October 22, 2025

Este mensaje llega en un contexto en el que desde el Ministerio de Educación están promoviendo un cambio en varios aspectos, como el del ratio de alumnos por clase, aunque ya se haya hecho efectivo. En las últimas semanas, a Sánchez se le ha acusado de promover una medida electoralista que a efectos prácticos ha sido una consecuencia natural de la crisis de natalidad y, por tanto, demográfica que atraviesa el país.