Al menos 14 mineros muertos tras inundarse una mina de oro en Venezuela

Los organismos de rescate y los militares están coordinándose para la recuperación de los cuerpos

Todos los efectivos disponibles trabajan para rescatar a los mineros.
Todos los efectivos disponibles trabajan para rescatar a los mineros.

AFP

Al menos 14 mineros han muerto a causa de las inundaciones que han alcanzado minas de oro en la población de El Callao, en el sur de Venezuela, según datos oficiales.

El sistema nacional para la gestión de riesgo formado por organismos de rescate ... y militares han instalado un puesto de comando con el objetivo de «coordinar las operaciones para la recuperacion de los 14 fallecidos» en esta región rica en oro.

