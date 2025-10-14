Al menos 14 mineros muertos tras inundarse una mina de oro en Venezuela

Al menos 14 mineros han muerto a causa de las inundaciones que han alcanzado minas de oro en la población de El Callao, en el sur de Venezuela, según datos oficiales.
El sistema nacional para la gestión de riesgo formado por organismos de rescate ... y militares han instalado un puesto de comando con el objetivo de «coordinar las operaciones para la recuperacion de los 14 fallecidos» en esta región rica en oro.
El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, ha publicado en sus redes sociales una nota de duelo por las víctimas. En la víspera divulgó imágenes de las inundaciones dejadas por las lluvias caídas sobre esta región fronteriza con Brasil.
