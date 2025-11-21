La mina asturiana en la que han muerto los dos trabajadores había reabierto hacía un año para tareas de investigación

La mina vuelve a cobrar su peaje en vidas humanas en Asturias. Un derrumbe ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea dejó dos mineros muertos y la tensión, durante toda la tarde, de que pudiera ser ... mayor el número de desaparecidos. Como en el accidente hace siete meses en la mina de Cerredo -que provocó cinco fallecidos-, se trata de nuevo de un complejo cerrado hace años y reabierto recientemente con permiso para tareas de investigación. Aunque, justo después de aquel siniestro,el 6 de abril, la Dirección General de Minas del Principado de Asturias decretó la paralización provisional ante las sospechas de que los trabajos no se ajustaban al permiso concedido y se estaba extrayendo carbón para la comercialización.

Ayer la alerta llegaba dos minutos antes de las cinco de la tarde, cuando unos mineros de la explotación llamaban al Centro de Coordinación de Emergencias para alertan de un derrumbe en la antigua mina de Carbonar, que había provocado que dos mineros quedaran atrapados en el segundo nivel, a un kilómetro y medio de la entrada de la explotación. Posteriores informaciones hablaban de un tercer minero atrapado, aunque finalmente se pudo conocer que había conseguido escapar por otra vía.

Dolor y desesperación

Al tener conocimiento del siniestro, miembros del equipo de las Brigadas de Salvamento Minero se desplazaron hasta el lugar para iniciar las acciones de salvamento. «El equipo de rescate salió de la base en helicóptero siguiendo el protocolo establecido», dijeron a este diario fuentes de las Brigadas. «El equipo de la noche ya se encuentra en la central a la espera de reforzar el operativo en caso de necesidad», explicaron, unos minutos antes de que localizaran el primer cadáver.

Además, sobre el terreno también se desplegaron una unidad de rescate de Bomberos de Asturias y tres de la Guardia Civil. Colaboraron en el rescate varias unidades de Bomberos de Asturias, que llegaron a las 18.18 horas en un helicóptero multifunción a la explotación minera, apoyados por equipos del servicio de Emergencias, SAMU y UVI móvil, más un helicóptero medicalizado.

Era al filo de las 19.45 horas cuando se confirmaba la peor de las noticias. Los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero llegaban hasta el cuerpo del primero de los atrapados, al que ya encontraron muerto. Una médico del SAMU accedió al interior de la mina para confirmar oficialmente el deceso antes de comunicárselo oficialmente a los familiares, que ya se encontraban en el entorno de la boca de la mina.

Poco después era el presidente del Principado, Adrián Barbón, que suspendió su agenda al conocer el accidente, quien corroboraba la información en su cuenta de X. «Las peores noticias ya se están confirmando. Ya hay un fallecido en el accidente minero en Cangas del Narcea. No os imagináis el dolor y la desesperación que siento», afirmaba en un post en el que también explicaba que «mi corazón está con el minero fallecido y su familia, así como sus amistades y compañeros de trabajo». Sin embargo,todavía no era la peor de las noticias, porque apenas una hora después, los servicios de rescate localizaban al segundo fallecido.

La explotación está gestionada actualmente por la empresa TyC Narcea, aunque es popularmente conocida por el nombre de su antiguo explotador, Carbonar. La mina, en la que ya hubo un fallecido en 2016 con el antiguo explotador, reinició sus actividades a finales del pasado año, con un permiso para un proyecto de investigación complementario. Sin embargo, después del acciden ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos, la Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del proyecto para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido.

La situación se prolongó hasta el 5 de junio de este año, cuando después de varias manifestaciones de los trabajadores, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. y dió el visto bueno para que volviesen a las labores en la mina tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos. Un extremo que ahora, tras el accidente, tendrá que ser de nuevo revisado.