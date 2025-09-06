Más de mil personas peregrinan a Roma para un Jubileo de católicos LGBTQ+

Uno de los asistentes a la misa de iglesia del Gesù muestra una bolsa con los colores del arcoíris contenidos en un corazón

Según los organizadores, entre 1.000 y 1.300 personas están participando en el Jubileo de los católicos LGBTQ+ que tiene lugar este fin de semana en las inmediaciones del Vaticano. Este viernes asistieron a una vigilia de oración en la Ciudad Eterna en la que presentaron una cruz con los colores del arcoíris con la que algunos de ellos han recorrido a pie los últimos 100 kilómetros antes de llegar a Roma, y este sábado han participado en una misa y atravesarán la puerta santa de la basílica de San Pedro.

La misa ha sido celebrada por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Francesco Savino, quien en la homilía les ha confiado que el pasado 7 de agosto encontró al Papa León XIV y le consultó si era oportuno celebrar esa misa. «Con afecto, el Papa me respondió: Vaya a celebrar ese Jubileo organizado por asociaciones que se ocupan de esos hermanos y hermanas», ha asegurado.

En la ceremonia, que ha tenido lugar en la céntrica iglesia del Gesù, el obispo Savino ha asegurado que «ninguno debe sentirse excluido» y ha invitado a «liberarse de los prejuicios». Ha recordado que «el Jubileo debe ser un periodo de justicia reparativa» y que «es el momento de restituir la dignidad a todos, sobre todo a quienes ha sido negada». «Somos un pueblo de personas que piden con dignidad, con autenticidad, con verdad que se reconozca a cada uno con su propia historia, sus heridas y su belleza», ha añadido.

Este sábado por la tarde, los cerca de mil participantes, entre los que hay cristianos LGBTQ+, sus familiares y sacerdotes y religiosas que los acompañan tienen previsto recorrer a pie la Via della Conciliazione rumbo a la basílica de San Pedro para atravesar juntos la puerta santa.

La asociación italiana que organiza este jubileo, La tenda di Gionata (La tienda de Jonatán), se ocupa de atender espiritualmente a personas LGBTQ+ y a sus familiares. El nombre, explica en su web, evoca una frase del profeta Isaías que invita a «ensanchar la tienda» y es «imagen de una Iglesia que no se encierra, sino que abre espacios para hacer sitio».

«Esta peregrinación no nace para abrir un recinto sino para caminar dentro de la Iglesia», aseguran los organizadores en su página web. «No es un gueto sino un gesto de reconciliación y de renacimiento. Es la oportunidad de decir que en la Iglesia nadie debe sentirse invitado no deseado. La casa de Dios es de todos sus hijos e hijas», escriben en la presentación.

Los organizadores la han concebido como un evento espiritual, no una manifestación o un congreso reivindicativo, y que se apoyan en la idea del Papa Francisco que en la Iglesia hay sitio para «todos, todos, todos». «¿Con qué otras personas podría yo haber hecho una peregrinación si no es con quien ha luchado contra la marginación, contra la incomprensión, contra la soledad y quiere afirmar su diferencia y singularidad porque cada uno es un hijo de Dios que tiene su propio camino?», escribe una de sus participantes, con miedo a revelar su nombre.