México estará obligado a financiar el aborto de sus ciudadanas

La Suprema Corte de México ha despenalizado el aborto, con una nueva ley elegida por unanimidad por parte de los tres ministros que conforman la corte, que declararon inconstitucional la criminalización del aborto. Una sentencia controvertida en el segundo país con más católicos del mundo —el 80 % de los mexicanos profesa la fe lo que supone casi cien millones, sólo superado por Brasil— que hará que los sectores más conservadores se movilicen en los próximos días. Si en América está prohibido practicar el aborto en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití; México ha preferido seguir el rastro de Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico.

Algunos países, como Chile y Brasil, incluyen también en sus códigos penales las variables de violación e inviabilidad del feto. En Bolivia se incluye la causal de incesto y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos.

La norma ha supuesto maquillar una sentencia del 2021 en la que ya se había tildado de ilegal penar el aborto. La novedad que incluye esta modificación del Código Penal Federal que afecta a todas las instituciones de salud federales (abarcando al 70 % de la población) es que estarán obligadas a prestar todos los servicios que abarquen la interrupción del aborto. Un dato curioso si tenemos en cuenta el débil sistema de salud mexicano y en el que el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aseguró que, desde la llegada de AMLO al poder, se ha duplicado la población sin acceso a la salud.

Se mantiene el delito en 11 estados, por ahora

No obstante, este nuevo marco jurídico que movilizará a múltiples sectores de la sociedad mexicana, sólo abarca a 21 de las 32 entidades federativas. Por lo tanto, todavía no afecta a once estados mexicanos que deberían modificar sus códigos penales, aunque se vislumbra que los legisladores de estos territorios opten por unirse a la norma ya casi común. En la capitalina Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur, por poner un ejemplo, ya se podía practicar el aborto en caso de que la vida de la mujer corra algún peligro.

Sheinbaum lo apoya y Xóchilt tira balones fuera

Curiosamente, AMLO no se ha pronunciado categóricamente sobre el aborto. Hace unos meses, auspiciado por el dictamen del voto en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la prensa mexicana rumoreaba que el presidente se puso en contacto con jueces de la Fiscalía General de la República para revertir la despenalización del aborto. No obstante, adeptos a la Cuarta Transformación (la corriente ideológica que pretende implantar López Obrador) como la senadora oficialista Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, consideran que es un avance para «una sociedad más justa en la que se respeten los derechos de todas», según sus palabras.

La derecha sorprendentemente se ha mantenido en una neutralidad suiza no incluyendo el aborto en su agenda política y su candidata Xóchilt Gálvez, elegida para unificar a la oposición y que hará frente a las políticas de AMLO, ante el peliagudo tema ha preferido ponerse de perfil declarando que «no se debería imponer la moral particular» y que es algo que incumbe al Poder Judicial, sin embargo, declaró que posee creencias al respecto dejando entrever que no lo apoya. Además, ha querido hacer hincapié en que «no hay una red de apoyo para las madres solteras» con un Estado que las dejas solas abocadas a decisiones difíciles «sin instancias infantiles o escuelas de tiempo contemplo».

Justamente ayer fue elegida Claudia Sheinbaum, la exgobernadora de la Ciudad de México y mano derecha de AMLO, para sustituir al presidente en las elecciones del 2024 en las que México, con casi 4.000 feminicidios al año, pasará a ser presidido por una mujer por primera vez en su historia. Sheibaum ha dejado claro su apoyo al aborto y saca pecho por su despenalización en Ciudad de México desde 2007.