México cifra en 160 las comunidades que continúan incomunicadas por las intensas lluvias, que dejan al menos 70 muertos

Una semana después del comienzo de las intensas lluvias en México, 160 comunidades aún permanecen incomunicadas. De ello ha informado la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en un vídeo citado por EFE. Las inundaciones se han registrado en los estados de Veracruz, Hidalgo, ... Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Por municipios, la mandataria ha cifrado en 108 los afectados por estas intensas precipitaciones.

La presidenta, asimismo, ha reportado un avance del 93% del restablecimiento de la energía eléctrica.

Sheinbaum, que ha repasado en el citado vídeo las acciones que su gobierno ha llevado a cabo tras la emergencia, ha recordado al mismo tiempo que el pasado viernes se reunió con el Consejo Nacional de Protección Civil para establecer el Comité de Emergencia.

Las lluvias extraordinarias que la semana pasada azotaron cinco estados del centro y oriente de México, han dejado 70 muertos, según cifras ajustadas por el Gobierno mexicano. De ellas, ha situado la mandataria, «30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro». Asimismo, ha afirmado que sigue habiendo personas desaparecidas, en concreto, 72.

Sheinbaum ha zanjado afirmando que el lunes probablemente podrá tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas, que un inicio estimó en unas 100.000. Así, ha explicado cómo el Gobierno federal ha clasificado en 191 las comunidades «prioritarias», un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas.