Suscribete a
ABC Premium

México cifra en 160 las comunidades que continúan incomunicadas por las intensas lluvias, que dejan al menos 70 muertos

Hay 72 personas que permanecen desaparecidas; el Gobierno estima en unas 100.000 las viviendas afectadas

Una vaguada traerá lluvias a Andalucía: estas serán las zonas más afectadas según la Aemet

Imagen de las lluvias caídas en México y los destrozos producidos.
Imagen de las lluvias caídas en México y los destrozos producidos. REUTERS/Henry Romero

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una semana después del comienzo de las intensas lluvias en México, 160 comunidades aún permanecen incomunicadas. De ello ha informado la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en un vídeo citado por EFE. Las inundaciones se han registrado en los estados de Veracruz, Hidalgo, ... Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Por municipios, la mandataria ha cifrado en 108 los afectados por estas intensas precipitaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app