México, atrapado en la emergencia tras las lluvias que dejaron 76 muertos

Una semana después del paso del huracán Priscila y el sistema del Golfo, miles de familias permanecen sin luz y 160 comunidades aisladas mientras crece el malestar por la lenta respuesta oficial

México cifra en 160 las comunidades que continúan incomunicadas por las intensas lluvias, que dejan al menos 70 muertos

Angustia y destrucción en Huauchinango, un municipio golpeado por las lluvias en México
Angustia y destrucción en Huauchinango, un municipio golpeado por las lluvias en México
Corresponsal en Ciudad de México

México no termina de superar la crisis desatada por las lluvias en el centro del país. La unión del huracán Priscila, originado en el Pacífico, con un sistema de humedad proveniente del Golfo de México generó, hace una semana, tal cantidad de precipitaciones que ... provocaron un desastre en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

