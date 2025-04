El mensaje de Irene Montero sobre el caso Rubiales: «Las jugadoras y Jenni Hermoso no están solas»

La negativa de Luis Rubiales a dimitir tras la polémica surgida en torno al beso no consentido que le propinó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial está provocando multitud de reacciones en todos los ámbitos. Las campeonas del mundo, junto a otras 58 futbolistas, han lanzado un comunicado en el que desmienten la versión del presidente de la RFEF y han anunciado su renuncia a la Selección mientras «continúen los actuales dirigentes». A ellas se han sumado muchos otros, que siguen exigiendo el despido inmediato del todavía presidente de la RFEF.

La última en pronunciarse contra el dirigente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que desde el principio mostró su enfado ante las actitudes machistas del presidente de la RFEF. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la política de Podemos ha vuelto a demostrar su apoyo a las futbolistas españolas afectadas por la situación y ha mandado un claro mensaje.

Irene Montero carga contra Rubiales y manda su apoyo a Jenni Hermoso

«Nunca más, ni los machistas ni el machismo, van a contar con nuestro silencio. Cuando sea fácil, y también cuando no lo sea tanto, vamos a responder juntas, alto y claro, alzando nuestro voz para responder que solo sí es sí», ha comenzado diciendo Montero, en el que ha asegurado que «cualquier acto no consentido es violencia sexual».

La ministra se ha enorgullecido de que la sociedad haya alzado la voz contra «el beso no consentido y la actitud machista de Luis Rubiales y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en esa respuesta». Sin embargo, ha insistido en que lo más importante en este momento es que «las jugadoras de nuestra Selección y, especialmente Jenni Hermoso, sepan que no están solas».

«Nuestra sociedad está hoy indignada con el beso no consentido y con la actitud machista de Luis Rubiales y de toda la gente que le ha aplaudido» Irene Montero Ministra de Igualdad

«Nuestra obligación como instituciones y como Gobierno es acompañarlas en el ejercicio de todos sus derechos», ha justificado la política morada, recordando que no es solo por Jenni Hermoso, sino «por todas las mujeres que han vivido besos no consentidos, situaciones de acoso laboral en sus entornos de trabajo o cualquier otra forma de violencia sexual de mayor o menos intensidad». «El silencio y la revictimización son cómplices de las agresiones y desprotegen a las víctimas. Por tanto, tienen que acabarse en nuestra sociedad», ha señalado en este vídeo.

Irene Montero concluía haciendo referencia directa al presidente de la RFEF, pidiendo su dimisión y mandando todo su apoyo a las futbolistas afectadas: «El señor Rubiales busca su impunidad, pero nuestra sociedad ha dicho 'basta'. Rubiales no puede continuar en su cargo. Y sobre todo, Jenni Hermoso, por ella y por todas las mujeres, debe saber que no está sola. Solo sí es sí».