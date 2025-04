Meloni, en primera fila y Trump, en segunda: así será el funeral del Papa Francisco

A partir de mediodía de este miércoles comenzarán a llegar a los tres aeropuertos de Roma los representantes de las «130 delegaciones confirmadas para el funeral del Papa Francisco» según informó la Santa Sede. El Vaticano detalló que «entre ellas hay unos 50 jefes de Estado y diez soberanos reinantes».

Para disponerlos, el equipo de protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede está haciendo auténtico encaje de bolillos y están esperando hasta el último momento para diseñar un plan que evite situaciones incómodas entre los invitados. «Aún es pronto para definir los asientos de muchos de los invitados, pues no están cerradas las delegaciones oficiales», explican desde el Vaticano a pocas horas del funeral.

Joe Biden, el príncipe Guillemo...

Por ejemplo, ayer por la tarde se supo que en la delegación oficial de EE.UU. estará también el exinquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y desde Londres vendrá el Príncipe Guillermo. También para el funeral de Juan Pablo II, George W. Bush llegó acompañado por sus predecesores Bill Clinton y su padre George Bush; y Carlos de Inglaterra, entonces príncipe de Gales, viajó para representar a la Reina Isabel.

«No tengo indicaciones precisas sobre esta cuestión», explicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, durante una comparecencia informal. «No puedo hablar en nombre de las delegaciones, pero confirmo que serán acomodados en el sector situado a la derecha del altar, que será la zona reservada a las delegaciones. Habitualmente no damos datos por cuestiones de seguridad», apuntó Bruni.

El mismo esquema que el funeral de Juan Pablo II

La idea de los monseñores encargados de la cuestión es seguir el mismo esquema que el diseñado para el funeral de Juan Pablo II, es decir que «el orden de países en lengua francesa, con los jefes de delegación sentados en orden alfabético respetando su rango». En primera fila se sentarán los representantes de las Casas Reales, en segunda, los presidentes, también por orden alfabético, en tercera los primeros ministros, y luego el resto de las delegaciones.

La particularidad es que «el protocolo da prioridad a los presidentes de Italia y de Argentina», destaca otra fuente de la Santa Sede a ABC. Tendrán un lugar privilegiado en primera fila tanto Sergio Matarella y Giorgia Meloni como Javier Milei. «A continuación se sentarán los soberanos católicos reinantes junto al Gran Maestre de la Orden de Malta. Después, los soberanos reinantes no católicos. A continuación, los jefes de Estado en orden alfabético».

Así, los Reyes de España estarán cerca de Felipe y Matilde de Bélgica, del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo, de los Príncipes Alberto y Charlène de Mónaco, y del copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, actual obispo de la Seu de Urgell. Junto a ellos, se sentará el Gran Maestre de la Orden de Malta, frey John T. Dunlap.

Los últimos que llegarán serán el presidente italiano Sergio Matarella y Donald y Melania Trump

A continuación tomarán asiento los Reyes no católicos como Carlos Gustavo de Suecia y la Reina Silvia, y el Príncipe Guillermo de Inglaterra. No está claro dónde acomodarán al Príncipe Emanuel Filiberto, jefe de la Casa de Saboya, que no es reinante. Faltarán los monarcas de Holanda Guillermo y Máxima, a pesar de que la reina es argentina, pues el país celebra el «Día del Rey». Tampoco su madre Beatriz acudió a los funerales de Juan Pablo II. Representará al país de los tulipanes el primer ministro Dick Schoof.

Los va a ir acomodando el prefecto de la Casa Pontificia en funciones, que tiene el cargo de regente, Leonardo Sapienza. Los últimos que llegarán serán el presidente italiano Sergio Matarella y Donald y Melania Trump quienes tienen sus sillas reservadas en segunda fila, muy cerca de la delegación francesa encabezada por Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte. En 2005, George W. Bush acudió junto a su mujer, Laura, y estuvo sentado muy cerca de Jacques Chirac.

Un gesto de paz durante la misa

Tanto a su llegada como en el momento en el que el cardenal decano Giovanni Battista Re invitará a intercambiarse un gesto de paz durante la misa, estará muy cerca del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien no se ve desde aquel penoso momento en el que lo humilló en el Despacho Oval, y algunas por detrás la ministra rusa de Cultura, Olga Lyubimova, que encabeza la delegación enviada por Vladímir Putin. En esa segunda fila sí que estará el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier, el portugués Marcelo Rebelo de Sousa, el polaco Andrzej Duda y el brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Junto a ellos, la presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Después de los presidentes, serán acomodados los primeros ministros, como el húngaro Víctor Orbán, el británico Keir Starmer y el canciller Olaf Scholz. Después, el resto de miembros de las delegaciones oficiales, intentando respetar también su rango. Allí serán acomodadas las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia. También estará Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición.

Muchos de ellos llegarán ya este viernes a Roma y es probable que se acerquen a la capilla ardiente del Papa Francisco para rendirle homenaje antes de la ceremonia.