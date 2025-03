Medio millar de médicos respalda que se ofrezca a la embarazadas escuchar el latido fetal

Más de medio millar de facultativos, un centenar de ellos, ginecólogos, han respaldado, hasta el momento, el «Manifiesto de médicos por el latido fetal». El texto, promovido por el ginecólogo José Ignacio Sánchez Méndez, trata de aportar una respuesta desde la perspectiva médica a ... la polémica suscitada hace unos días por la propuesta del gobierno autonómico de Castilla y León de ofrecer la posibilidad a las mujeres embarazadas de escuchar el latido de su feto.

El texto comienza recordando que el «reciente descubrimiento que parecen haber realizado el mundo de la política y los medios» de que el feto tiene latido, «ya era conocido desde hace muchos años por la embriología más elemental». Un hecho, «fácilmente constatable en los embriones de la especie humana a partir de su 3ª-4ª semana de vida, mediante la realización de una simple ecografía».

De esta forma, y puesto que la Ley de autonomía del paciente de 2002 recoge que «tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma», sería «contrario a la Ley vigente ocultar, o impedir que se muestre, cuál es la verdad sobre la que se tiene que dar el consentimiento antes de ser realizada una Interrupción Legal del Embarazo», explica el manifiesto.

Por esa razón, el texto califica como «sorprendente» que «desde la mayoría de los organismos de la Administración» se esté tratando de ocultar el hecho de que «el embrión-feto tiene latido y es constatable mediante ecografía» a las «personas que tienen que tomar la difícil decisión de continuar o terminar con su embarazo». Una decisión que califica de «gran trascendencia, irreversible, y para la que deberían, ética y legalmente, de disponer de toda la información».

Para el doctor Sánchez Méndez, «el foco del debate no debe estar en si se obliga o no a escuchar el latido, sino en por qué se trata de ocultar que tiene latido» porque «tomar la decisión de si abortar o no, es algo que no se pueda hacer a la ligera, pues tiene consecuencias obvias para la vida del embrión-feto, y también para la de su madre».

El texto plantea la disyuntiva de si la interrupción legal del embarazo «es algo digno de ser promocionado, como parece deducirse de algunas declaraciones oídas estos días» o, por contra, se trata de «un drama». De forma irónica, el texto plantea que si es la primera opción, «pues adelante, a ver si este año hay más que el pasado», pero que «si lo que sabemos es que realmente es un drama, habrá que plantearse qué hacemos para disminuir el número de dramas».

En ese sentido, y a imitación de como se ha planteado en otros escenarios, como las muertes por accidente de tráfico o por consumo de tabaco, «parece adecuado que, junto con medidas de apoyo social, laboral o, económico, se planteen mejoras en la información (también con imágenes que muestren la realidad de lo que estamos hablando – el embrión tiene latido cardíaco)».

El texto, respaldado por los médicos, concluye asegurando que «no se puede confundir a la opinión pública alertando sobre los daños potenciales que le puede producir a un embrión, en peligro inminente de ser eliminado, la comprobación mediante una ecografía Doppler de que su corazón está latiendo».

El manifiesto ha sido promovido por la Fundación +Vida a través de su web. El presidente de la entidad, Álvaro Ortega, ha celebrado la gran acogida entre la comunidad médica «lo que constata la vocación de los médicos por los verdaderos fines de la Medicina que son curar y sanar al paciente, y nunca quitar la vida de quien también es su paciente: el embrión humano» y anima a todos los médicos que estén colegiados a suscribir el manifiesto.