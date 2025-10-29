Médicos en Florencia llenaban la lista de espera de citas falsas para trabajar menos en verano

Ya cantaba Gino Paoli a principios de lo 60 al sabor de la sal y el del mar para animar a sus conciudadanos en los sofocantes veranos italianos. De esta época del año parecía querer disfrutar también un grupo de médicos de Florencia que llenaban ... de manera fraudulenta sus listas de espera para trabajar menos en julio y agosto.

Era lo que hacían diez médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Careggi de Florencia, según han denunciado los Carabineros de la Unidad Nacional Anticorrupción y han informado en su página web.

Una revisión exhaustiva de la documentación aportada por el Hospital Careggi -que colaboró ​​plenamente durante la investigación- reveló que entre julio y agosto de 2023 los médicos especialistas, que actuaban en connivencia, registraban citas inexistentes.

En concreto, apuntaban servicios especializados y pruebas diagnósticas en una aplicación de gestión del hospital y le asignaban múltiples citas, incluso para el mismo día, a un mismo paciente que solo tenía una reservada.

Esto saturó la agenda de la unidad durante varios días, lo que impidió de facto que los pacientes que necesitaban esas citas o servicios específicos pudieran reservarlos.

Esta práctica, llevada a cabo principalmente en las primeras horas de la mañana, garantizó que los médicos tuvieran una jornada laboral menos ajetreada durante julio y agosto e interrumpió la prestación regular de servicios públicos para al menos 290 citas.

Tras la conclusión de la investigación penal por parte de la Fiscalía de Florencia, se ha fijado una audiencia preliminar para el 19 de febrero de 2027. La actividad aún está siendo evaluada por la Autoridad Judicial, y ninguna de las personas implicadas puede ser considerada culpable hasta que se dicte sentencia firme.