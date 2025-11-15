Suscribete a
ABC Premium

Médicos de toda España exigen bajo la lluvia la dimisión de Mónica García

Los facultativos salen a las calles de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión y censurar el que preparan Sanidad

Los médicos, en huelga: «Van a conseguir que nos vayamos de España»

Manifestación de médicos este sábado en Madrid para reclamar un estatuto propio
Manifestación de médicos este sábado en Madrid para reclamar un estatuto propio Tania Sieira
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A menos de un mes de que los médicos españoles vayan a una huelga de cuatro días contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, médicos de toda España se han manifestado en las calles de Madrid para pedir la dimisión de ... Mónica García. Los facultativos censuran el Estatuto Marco -la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario- que prepara Sanidad y han exigido una norma propia que recoja sus particularidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app