Medicina Forense o Análisis Clínicos, entre las especialidades que más falta de profesionales tendrán en 2030

La Organización Médica Colegial cree necesario un pacto de reposición entre el ministerio y las comunidades y mejoras en la planificación

No faltan médicos, hay más que nunca y se avecina paro en diez años

Una sanitaria en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Madrid
Elena Calvo

En los próximos 10 años se jubilarán alrededor de 69.000 médicos, el 25 por ciento de los profesionales colegiados en la actualidad. Los facultativos avisan de que la falta de planificación conllevará en algunos casos un exceso de profesionales, lo que puede derivar ... en paro, pero en algunas especialidades la tasa de reposición prevista apunta a un déficit de médicos para estas áreas.

