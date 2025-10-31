Medicina Forense o Análisis Clínicos, entre las especialidades que más falta de profesionales tendrán en 2030
La Organización Médica Colegial cree necesario un pacto de reposición entre el ministerio y las comunidades y mejoras en la planificación
En los próximos 10 años se jubilarán alrededor de 69.000 médicos, el 25 por ciento de los profesionales colegiados en la actualidad. Los facultativos avisan de que la falta de planificación conllevará en algunos casos un exceso de profesionales, lo que puede derivar ... en paro, pero en algunas especialidades la tasa de reposición prevista apunta a un déficit de médicos para estas áreas.
El 'Informe sobre Demografía Médica 2025' presentado este jueves por la Organización Médica Colegial (OMC) constata que en los últimos años no se ha planificado la oferta de plazas en función de las necesidades. Por ello, además de mejoras en este aspecto, los profesionales reclaman un pacto de reposición entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Si la situación sigue así, en 2030 faltarán especialistas en Medicina del Trabajo, Medicina Legal y Forense, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, en las que la tasa de reposición es inferior a 1.
Son precisamente estas especialidades las que sufrirán mayor número de jubilaciones en diez años. Así, en 2035 se prevé que el 57,9 por ciento de los médicos de Medicina Legal y Forense se retiren, así como el 57,4 por ciento de Medicina del Trabajo y el 54,9 por ciento de los de Bioquímica Clínica.
Elena Calvo
Uno de cada cuatro facultativos se jubilará en la próxima década, por lo que la organización reclama asegurar la reposición mediante la planificación de los recursos
Para el resto de especialidades la tasa de reposición se encuentra por encima de 1. Son Neurofisiología Clínica, Geriatría, Oncología Médica y Medicina Nuclear las que presentan mayores tasas.
Igualmente, las que prevén menos jubilaciones para los próximos años son Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Oncología Médica, Neuorocirugía y Neurofisiología Clínica.
Fuga de talento
El informe de la OMC constata que no faltan médicos en España, pues hay más que nunca, con una media por encima de la europea. Sin embargo, en la planificación de los recursos no se tienen en cuenta aspectos como las jubilaciones que vienen, de manera que hay especialidades con grandes desajustes. También hay fuga de talento en determinadas áreas, que los profesionales achacan a la falta de incentivos.
Médicos colegiados
Por 100.000 habitantes
633
455
2006
08
10
12
14
16
18
20
22
24
Especialidades más envejecidas
Promedio de edad de los médicos activos
66,43
Estomatología
61,40
Hidrología médica
Medicina de educación física y deporte
59,80
58,59
Medicina del trabajo
Medicina legal
y forense
58,58
58,38
Bioquímica clínica
Análisis clínicos ybioquímica clínica
58,33
57,84
Análisis clínicos
Microbiología
y parasitología
54,48
Medicina preventiva y salud pública
52,98
52,83
Farmacología clínica
50,66
Inmunología
Medicina familia
y comunitaria
49,87
Anatomía patológica
49,08
Otorrinolaringología
48,62
Total médicos con
especialidad
48,57
Fuente: Organización Médica Colegial de España (OMC) / ABC
Actualmente nuestro país cuenta con 275.963 médicos en activo, de los que 160.670 son especialistas. Las estimaciones del informe de la OMC prevén que en 2029 esta cifra pasará a ser de 185.471 y en 2030 de 180.487.
