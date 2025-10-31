Medicina Forense o Análisis Clínicos, entre las especialidades que más falta de profesionales tendrán en 2030

En los próximos 10 años se jubilarán alrededor de 69.000 médicos, el 25 por ciento de los profesionales colegiados en la actualidad. Los facultativos avisan de que la falta de planificación conllevará en algunos casos un exceso de profesionales, lo que puede derivar ... en paro, pero en algunas especialidades la tasa de reposición prevista apunta a un déficit de médicos para estas áreas.

El 'Informe sobre Demografía Médica 2025' presentado este jueves por la Organización Médica Colegial (OMC) constata que en los últimos años no se ha planificado la oferta de plazas en función de las necesidades. Por ello, además de mejoras en este aspecto, los profesionales reclaman un pacto de reposición entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Si la situación sigue así, en 2030 faltarán especialistas en Medicina del Trabajo, Medicina Legal y Forense, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, en las que la tasa de reposición es inferior a 1.

Son precisamente estas especialidades las que sufrirán mayor número de jubilaciones en diez años. Así, en 2035 se prevé que el 57,9 por ciento de los médicos de Medicina Legal y Forense se retiren, así como el 57,4 por ciento de Medicina del Trabajo y el 54,9 por ciento de los de Bioquímica Clínica.

Para el resto de especialidades la tasa de reposición se encuentra por encima de 1. Son Neurofisiología Clínica, Geriatría, Oncología Médica y Medicina Nuclear las que presentan mayores tasas.

Igualmente, las que prevén menos jubilaciones para los próximos años son Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Oncología Médica, Neuorocirugía y Neurofisiología Clínica.

Fuga de talento

El informe de la OMC constata que no faltan médicos en España, pues hay más que nunca, con una media por encima de la europea. Sin embargo, en la planificación de los recursos no se tienen en cuenta aspectos como las jubilaciones que vienen, de manera que hay especialidades con grandes desajustes. También hay fuga de talento en determinadas áreas, que los profesionales achacan a la falta de incentivos.

Médicos colegiados Por 100.000 habitantes 633 455 2006 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Especialidades más envejecidas Promedio de edad de los médicos activos 66,43 Estomatología 61,40 Hidrología médica Medicina de educación física y deporte 59,80 58,59 Medicina del trabajo Medicina legal y forense 58,58 58,38 Bioquímica clínica Análisis clínicos ybioquímica clínica 58,33 57,84 Análisis clínicos Microbiología y parasitología 54,48 Medicina preventiva y salud pública 52,98 52,83 Farmacología clínica 50,66 Inmunología Medicina familia y comunitaria 49,87 Anatomía patológica 49,08 Otorrinolaringología 48,62 Total médicos con especialidad 48,57 Fuente: Organización Médica Colegial de España (OMC) / ABC Médicos colegiados Por 100.000 habitantes 633 621 612 599 583 566 555 545 534 523 512 498 489 485 484 476 467 460 457 455 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025 Especialidades más envejecidas Promedio de edad de los médicos activos Estomatología 66,43 61,40 Hidrología médica 59,80 Medicina de educación física y deporte 58,59 Medicina del trabajo 58,58 Medicina legal y forense 58,38 Bioquímica clínica 58,33 Análisis clínicos y bioquímica clínica 57,84 Análisis clínicos Microbiología y parasitología 54,48 Medicina preventiva y salud pública 52,98 52,83 Farmacología clínica Inmunología 50,66 Medicina familiar y comunitaria 49,87 Anatomía patológica 49,08 Otorrinolaringología 48,62 Total médicos con especialidad 48,57 Fuente: Organización Médica Colegial de España (OMC) / ABC

Actualmente nuestro país cuenta con 275.963 médicos en activo, de los que 160.670 son especialistas. Las estimaciones del informe de la OMC prevén que en 2029 esta cifra pasará a ser de 185.471 y en 2030 de 180.487.