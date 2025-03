Veinte minutos de terapia con perros puede ayudar a los pacientes con fibromialgia

Una reciente investigación llevada a cabo por Purina y la ClínicaMayo de St. Louis en Estados Unidos ofrece un nuevo tratamiento con mascotas para pacientes con fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno de sensibilidad al dolor crónico y centralizado caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado de fatiga, sueño, problemas de memoria y estado de ánimo. Este estudio investigó el impacto de las sesiones asistidas con perros en pacientes con fibromialgia y encontró beneficios tanto para los pacientes como para los animales, a partir de la interacción mutua.

La Asociación Nacional de Fibromialgia de Estados Unidos estima que 10 millones de estadounidenses y entre el 3% y el 6% de la población mundial sufre de fibromialgia. En España, se estima que el 2,3% de la población, padece esta enfermedad. Purina y la Clínica Mayo llevaron a cabo el estudio Better Together para investigar los efectos directos de la actividad asistida con animales en pacientes que padecen dicha enfermedad. Al mismo tiempo, el estudio midió, también, el estado emocional de los perros de terapia durante estas sesiones para comprender mejor los impactos en estos canes especialmente entrenados. Tanto para los pacientes como para los perros, los investigadores utilizaron múltiples biomarcadores fisiológicos no invasivos , incluyendo concentraciones salivales de oxitocina y cortisol, temperaturas de membrana timpánica y varios parámetros cardíacos. «El estudio Better Togethermuestra como la terapia con animales puede ser una clara opción de tratamiento basado en la evidencia, y como los profesionales del sector sanitario deberían considerar llevar a cabo actividades con animales de asistencia para el cuidado de sus pacientes con fibromialgia», manifestó Arya Mohabbat, M.D, profesor asistente de medicina en la División de Medicina Interna General de la Clínica Mayo, y líder de la investigación. Aunque la fibromialgia tiene algunos tratamientos efectivos, la mayoría de las personas viven con síntomas crónicos y buscan tratamientos no convencionales para encontrar algo de alivio. Así, para 221 pacientes, cada uno inscrito en el Programa de Tratamiento de Fibromialgia de la Clínica Mayo, un programa ambulatorio atendido por médicos de la División de Medicina Interna General de dicho centro, el estudio Better Together proporcionó una prórroga de los síntomas para aquellos en el grupo de tratamiento y esperanza para aquellos en el grupo de control.

Una terapia efectiva, afectiva y positiva

El estudio Better Together puso de manifiesto que los pacientes del grupo de tratamiento se encontraban en un estado emocional-fisiológico más positivo a raíz de la sesión de actividad asistida con animales en comparación con los pacientes del grupo de control. Las personas que interactuaron con perros de terapia aumentaron significativamente sus niveles de oxitocina, mientras que sus ritmos cardíacos disminuyeron. Reportaron menos emociones negativas y más emociones positivas. Los resultados sugieren que una visita de 20 minutos de terapia con perros puede afectar de manera significativa y positiva la salud física y mental de los pacientes con fibromialgia.

Los perros de terapia, más calmados

A pesar del uso generalizado de perros de terapia en entornos clínicos, aún hay cierta falta de comprensión del impacto que estas terapias pueden tener en el estado emocional de estos animales. Además de interactuar con pacientes de todas las edades en diferentes estados físicos y emocionales como parte de su trabajo, los perros de terapia están expuestos a entornos novedosos que pueden incluir nuevas vistas, sonidos y texturas que les requieren un enfoque y adaptación continuos. El estudio encontró que los perros-todos ellos miembros del Programa de Cuidado Canino de la Clínica Mayo, de diferentes razas, edades y tamaños- no mostraron signos de estrés durante la sesión y pudieron haber estado en un estado más relajado al final de la sesión . En la mayoría de los parámetros, no hubo cambios en los perros, señalando especialmente su satisfacción;sin embargo, para aquellos parámetros que sí cambiaron, se manifestó un estado emocional y fisiológico más positivo y una frecuencia cardíaca significativamente más baja, al final de la sesión. Esto indica que los perros no solo son buenos en su trabajo, sino que en muchos casos disfrutaron del trabajo que estaban haciendo con los pacientes.

«Tenemos que ampliar nuestra comprensión de cómo la actividad asistida con animales influye, también,en el bienestar de los perros de terapia. Este significativo estudio, llevado a cabo con 19 perros de varias razas, proporciona evidencia sólida de que la actividad asistida con animales, llevada a cabo en condiciones adecuadas, no tiene impactos negativos en perros de terapia bien entrenados», asegura François Martin, M.A., Ph.D., líder de la sección de investigación de comportamiento aplicado y bienestar en Purina, y líder científico de Purina en este proyecto."Esto sólo nos anima a hacer más investigación para seguir demostrando el poder del vínculo humano-animal en las personas, al tiempo que garantiza que los animales de asistencia también experimentan un bienestar positivo como resultado de su trabajo. El estudio Better Together es el primero en utilizar parámetros fisiológicos para proporcionar evidencia científica de que las actividades asistidas con animales son una opción válida para el manejo de la fibromialgia. Los autores del estudio creen que este tipo de terapia debería convertirse en una estrategia de tratamiento estándar para ayudar a los pacientes a manejar esta condición crónica.

Más temas:

Investigación

Fibromialgia

Mascotas

Perros