Esta es la mejor opción para viajar con tu mascota Hay más de 6.000 establecimientos rurales en España que ofrecen la posibilidad de llevar un animal doméstico

Cada vez más, el turismo rural se está caracterizando por ser una opción «petfriendly», ofreciendo alojamientos orientados y adaptados para clientes que viajan con sus animales de compañía. De hecho, las cifras previstas para este mes de agosto favorecen a dichos establecimientos, que alcanzarán un 44% de ocupación, dos puntos por encima de la media general (42%).

La admisión de mascotas es una posibilidad muy presente en este sector, ya que más de 6.000 alojamientos registrados en el portal EscapadaRural.com responden a esta característica. Según datos del Observatorio del Turismo Rural, dicha cifra encaja con el 40% de establecimientos que han manifestado hacer de esta característica un valor diferencial, siendo las comunidades autónomas más petfriendly Extremadura, Galicia y Murcia. Según Ana Alonso, del portal web, «el turismo rural ofrece a día de hoy la mejor opción para aquellos que desean veranear junto a sus mascotas, aunque para muchos aún sea una alternativa desconocida».

En la actualidad, la mayoría de familias se decantan por dejarlos en una residencia o guardería canina, mientras que otros toman medidas mucho más drásticas. Según datos oficiales de 2017, hasta un total de 104.447 perros fueron abandonados y recogidos en protectoras en España.

Hasta la fecha eran muchos los propietarios de casas rurales que no admitían animales. Las razones son variadas, pero pueden resumirse en el miedo a los destrozos del mobiliario, jardines o huertos y sobre todo al ruido que pudiera ocasionar a los vecinos. Eso puede suceder; pero como siempre decimos no hay perros malos; sino amos que no han sabido educarlos como es debido.

Como se puede observar por los datos que aquí les facilitamos cada vez hay más propietarios de mascotas que respetan y eso ha dado a pie a que proliferen -para alegría de todos- alojamientos que admitan mascotas. En este tipo de alojamientos como en todos son bien recibidas aquellas que son tranquilas y que están aseadas y al día con sus vacunas y desparasitadas. Deberán llevar su collar con su chapa identificativa.

Destinos en agosto

En relación a los datos generales de ocupación y según los 9.000 calendarios actualizados el turismo rural en España presentaba una previsión de ocupación del 42% para este mes de agosto. El volumen de reservas registradas para el que sigue siendo el mes vacacional por excelencia, se concentran en el norte del país y las zonas de costa. Navarra (59%), Asturias (58%) Cataluña e Islas Canarias (52%) son los territorios más solicitados por los turistas rurales.

El Top 10 de la previsión por autonomías lo completan Murcia, con un índice de reservas del 51%, Andalucía; con un 48%, Galicia, con un 47%, Cantabria y País Vasco, con un 45% cada una y, Comunidad Valenciana, con un 39%. Las cifras reflejan claramente una tendencia del turista rural por los territorios costeros, haciendo que destinos como Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid queden a la cola en las previsiones para este agosto.

Se da la circunstancia de que la media de ocupación para este mes de agosto es cuatro puntos inferior a la recogida durante el mismo periodo de 2017, cuando se situó en un 46%. Ante estos resultados, desde este portal especializado en turismo rural manifiestan la posibilidad de ciertas mejoras que se harán visibles al cerrar el mes.

En ese sentido, Alonso comenta cómo «la climatología adversa de los últimos meses es una de las causas probables del descenso frente al año pasado, haciendo que los viajeros se decidan a hacer sus reservas más tarde. Por esta razón es probable que el verano concluya con un incremento en los índices registrados hasta ahora, gracias a las reservas de última hora».