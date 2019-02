Pienso o comida húmeda, ¿qué elegir para perros y gatos? Antes de elegir la comida de nuestras mascotas, es esencial informarse y tener en cuenta factores fundamentales como la edad y la cantidad de ejercicio diario que practican

Antes de ser domésticos, antes de proporcionarles su menú en cómodos comederos, se las arreglaban solos en la naturaleza para conseguir su ingesta. Los perros, provenientes del lobo, cazaban en grupo. Obtenían presas de todo tipo, pero en especial hervíboros de tamaño medio. En el caso de los gatos, éstos serían cazadores solitarios de roedores, pájaros y reptiles principalmente. Ambas especies devoraban la presa al completo, sin despreciar nada de esta manera aseguraban así la Ración completa y equilibrada.

Con la inclusión de perros y gatos en los hogares y, en especial, tras el abrumador fenómeno humano del «éxodo rural» mediante el cuál las mascotas conviven en pisos, con un menor contacto con el medio natural, se hicieron casi imprescindibles los modelos de comidas de producción industrial: los piensos y los enlatados húmedos. Éstos alimentos son extraordinariamente cómodos. Pero... ¿son adecuados?. Esa es la pregunta que nos hace el veterinario Javier Álvarez de la Villa del Centro Víctor de la Serna. La respuesta es una amplia oferta donde no faltan alimentos de alta calidad y que aseguran la salud de su gato o perro (galletas o carnes). A la hora de elegir seco o húmedo, tengan en cuenta que la composición en principios inmediatos (grasas, proteínas e hidratos de Carbono) , minerales, vitaminas y oligoelementos es similar en ambas presentaciones.

Entonces, ¿cuál es la diferencia? La variación estriba en el contenido en agua, que es muy superior a los enlatados. El perro y el gato tendrán que hacer un mayor acopio de agua cuando ingieren solamente la ración seca. Es decir, beberán más. Otra diferencia sitúa a los enlatados como productos más apetecibles y palatables. Además los alimentos húmedos serían más fáciles de ingerir, pero por el contrario, los alimentos secos convenientemente masticados, podrían asegurar mejor la salud oral y, en especial, el control del sarro y la placa dental. Lo mejor podría ser ofrecer ambos alimentos desde que son pequeños. Les recordamos que un gato necesitará comer los dos tipos en edades tempranas. De no ser así, en esta especie se producirá rechazo a lo no conocido. Aportemos una ración consistente principalmente en pienso. Podría ser sólo o acompañado de algo de enlatado para mejorar el atractivo de la ración. La mezcla de ambas presentaciones se realiza con mayor frecuencia en la especie canina. Enlos felinos , abunda más la separación del pienso con el húmedo. Éste último, la latita se ofrece a modo de premio o amorosa recompensa diaria.

Agua

«La ración de alimento, aunque sea húmedo, se complementa obligatoriamente con la oferta hídrica» comenta el doctor Álvarez de la Villa. El cuenco de agua fresca y bien colmado se hace imprescindible en ambas especies. Tendremos en cuenta que los animales con ciertas patologías pueden consumir más agua. Pero también en épocas calurosas o con alimentos más secos o salados, la ingesta hídrica podrá aumentar. Mención especial a las fuentes para gatos. Esta especie muestra preferencia por el agua en movimiento. Podría suceder que el gato llegue al extremo de beber únicamente de grifos, bides, duchas.. Llegarían, en estos casos extremos, a no interesarse por el agua del recipiente en absoluto. Si los grifos se cierran, estas mascotas entrarían en un importante riesgo de deshidratación. Una buena idea para los gatos es ofrecerles agua en bebedero. Pero además, podríamos colocar una fuente accesoria para gatos. En este caso, el consumo hídrico podría verse favorecido con la consiguiente protección extra de su aparato urinario (riñones, uréteres, vejiga y uretra).

Ofera

La oferta de alimentos es abrumadora. Existen diferentes marcas que ofrecen gran calidad. Claro, lo mejor será elegir aquella que atesora superior relación precio-beneficio. ¿Cómo saberlo? Una primera división podría ser la de alimentos con y sin grano cereal. Los gatos y perros no comen en la naturaleza de manera espontánea el fruto de las gramíneas ( rigo, avena, sorgo, centeno, etc). Por este razonamiento, los alimentos «grain free»( libres de grano cereal) están en boga. Alimentos sin grano cereal podrían ser menos alergénicos, menos pro inflamatorios a nivel gastroenterico, mejor digeridos y superiores también la hora de mantener los niveles de glucemia, y por tanto, de insulina. Así que estos nuevos alimentos podrían ser beneficiosos a medio y largo plazo para nuestras mascotas felinas y caninas.

Resulta muy importante también saber algo de cómo sientan a nuestro animal de compañía. Es decir, podemos medir su indoneidad. En primer lugar, podríamos fijarnos en los excrementos sólidos,que tendrán que estar formados, con consistencia media, que sean fácilmente recogidos del suelo. Pero además ,su color será en una gama media, ni muy claro ni muy oscuro y su olor, no resultará muy estridente, intenso o apestoso. Así, el propietario mide las diferencias entre unos y otros productos. «Diarreas y excrementos demasiado abundantes serían señales disuasorias del producto probado» comenta el veterinario consultado. Otras informaciones de la idoneidad de la marca elegida, versarían en la calidad del pelo (más brillo y menor caída) y en la palatabilidad, es decir, que les guste y les deje bien saciados. Entonces un perro o un gato mal nutrido , no se sacian, demandan alimento de manera insistente, mendigando continuamente e incluso, llegarían a convertirse en «aspiradores o basureros». Elegir el alimento más adecuado vemos que es importante. Su Veterinario le sabrá y podrá ayudar en esta importante cuestión.

Cuidado con las modas

Es característica humana esquinar los juicios y guiarnos por modas. Convertir a nuestro compañero canino o felino en una imagen de nuestro capricho o pensamiento no objetivo, podría resultar funesto. Gatos alimentados con arroz y verduras, perros que ingieren grandes cantidades de fruta... «Lo mejor es proporcionarles lo que llevan inscrito genéticamente, es decir, alimentos parecidos a su dieta natural en composición de proteínas, hidratos de carbono, grasas, oligoelementos ( Zn , Se, Mn, etc ) y vitaminas», asegura Javier Álvarez de la Villa. Sirva como ejemplo, que una dieta exclusivamente cárnica, alertada por el supuesto que «son animales carnívoros» recaería en deficiencias. Muy rica en fósforo pero pobre en calcio y la salud esquelética de nuestra mascota se resentiría . Además, la carne sola no aporta la energía necesaria de los hidratos de carbono, grasas,ni las vitaminas liposolubles, ni las hidrosolubles.

Las vísceras

Otro ejemplo sería la artropatia hipertrófica resultante del exceso de vitamina A y D. Se producirá en los gatos alimentados con «menudillos» ( vísceras de pollo, principalmente hígado) que su propietaria adquiriría cariñosamente en la carnicería. Las deficiencias de taurina eran responsables de cardiomiopatías felinas, el exceso de calcio deforma las articulaciones de perros de talla media y gigante y un largo etcétera de patologías,resultantes de una dieta no equilibrada. Somos lo que comemos, al menos en una gran proporción, pero ellos, nuestros queridos animales de compañía, también. Acerquémonos a nuestros Veterinarios. Son los especialistas más cualificados para velar por la salud de los pequeños animales. Aprendan, pues, racionalmente cómo y por qué alimentar de la manera óptima. Se lo merecen.