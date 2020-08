Piden precaución con los baños veraniegos de los perros Las casas rurales con piscina, lo más buscado por los viajeros con perro este verano. Les siguen de cerca los establecimientos ubicados cerca de ríos y playas... pero desde la Real Sociedad de las Razas Caninas piden que se haga con precaución

Según un estudio realizado por el portal especializado Pets Travel, en base a las solicitudes de alojamiento recibidas desde que finalizara el estado de alarma, una casa rural con piscina y situada en Asturias es el alojamiento perfecto para aquellos que proyectan pasar unas vacaciones con su perro este verano. En ese mismo sentido, las casas rurales son las verdaderas estrellas de las búsquedas, con un 60,48% de las solicitudes totales, ya que combinan a la perfección el entorno natural, un aliciente para aquellos que buscan tranquilidad tanto para ellos como para sus queridas mascotas. Además es una forma de desconectar lejos de las aglomeraciones. Tras las casas rurales, el segundo lugar, por tipo de establecimiento, se encuentran los apartamentos, con un 18,60 por ciento de las solicitudes, y en tercer puesto, los campings, otra de las estrellas de este verano tan diferenre, con un 11,91 por ciento. En cuanto al número de perros con los que viajan los turistas petfriendly, más de la mitad (el 57,26 por ciento) lo hacen con un único animal; mientras que el 38,95 por ciento lo hacen con dos y el 3,77 por ciento restante con tres.

El agua, clave en la elección

Pero, si hay un elemento básico a la hora de elegir uno u otro destino (y alojamiento) para este verano, quienes viajan con su perro lo tienen claro. La presencia de agua (y la consiguiente posibilidad de baño) es la que marca las tendencias. Los viajeros con perro buscan en su mayoría alojamientos que cuenten con piscina, una opción que aglutina el 58,72% de las solicitudes de pernoctación. Le siguen, por orden de preferencia, los que se encuentran en las inmediaciones de algún río (43,89%) y los alojamientos próximos a la playa (40,11%). Siguiendo la misma tendencia, las comunidades y provincias costeras son las que más atención consiguen por parte de quienes no quieren separarse de su/s perro/s durante las vacaciones. Así, por comunidades autónomas, la más buscada es Andalucía, con un 23,25% de las solicitudes, seguida de Cataluña, con un 15,11%; Asturias, con un 12,5%, y Cantabria, con un 11,04%.

Precaución

En un verano en el que las piscinas han cobrado más protagonismo que nunca ante la crisis del COVID-19 y la previsión de que más del 65% de los españoles no piensa irse de vacaciones, según el CIS, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) avisa del cuidado que hay que tener con los animales en ellas. Porque a pesar de que todas las razas caninas están capacitadas para nadar, no todas lo están de la misma manera, pues muchos perros lo hacen de manera forzada y se cansan antes. En concreto, los nadadores por excelencia son los Golden Retreviet y los Perros de Agua (Español, Portugués, Barbet, Caniche, etc.), mientras que los que tienen mayores dificultades para nadar son los que tienen una conformación más alta que larga, como es el caso de algunos galgos.

Sea como sea, la RSCE alerta de que es imprescindible que los tutores estén pendientes de esos baños y no se confíen a pesar de que sus mascotas sean buenas nadando porque, como las personas, también se pueden cansar y tener algún percance indeseado. Desde la canina avisan de que la mayoría de las piscinas son peligrosas para que se bañen los perros, sean de la raza que sea. En concreto, señalan que si estas no son desbordantes o cuentan con escaleras romanas no es aconsejable que los perros entren, sobre todo si no están sus tutores delante, ya que si no cuentan con puntos de salida fáciles pueden agotarse y terminar ahogándose. Por último y tras el baño la RSCE también pone el acento sobre el cloro que, al igual que perjudica nuestra piel, hace lo mismo con el pelaje canino, con lo cual debemos enjuagarlos muy bien con agua dulce cuando salgan de la piscina para eliminarles el cloro