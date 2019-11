Los perros y los gatos también se apuntan a la dieta saludable Una alimentación natural que las mascotas agradecerán

Carmen Aniorte Madrid Actualizado: 14/11/2019 01:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Atrás, muy atrás quedó cuando a perros y gatos se les daba las sobras. Primero llegó la comida casera y con el tiempo surgieron los piensos y la alimentación húmeda... ahora le llega el turno, sin dejar de lado la comida seca o la que viene en tarrinas, a la llamada alimentación natural. Para que reúna está condición de «natural» lo más importante y fundamental es que se utilicen ingredientes naturales, sin químicos artificiales. Este tipo de alimentación está exenta de colorantes y conservantes y están preparadas con carne o pescado fresco. Lo que hay que tener en cuenta es que estos productos sean destinados a ellos ya que no es lo mismo la alimentación natural para mascotas que la de consumo humano. Hay ingredientes «naturales» que son buenos para nosotros; pero no para ellos. Desde Edgard&Cooper —son los que tras tres meses de investigación, crearon el primer pienso para perros con 100 por ciento de carne fresca y no procesada— aseguran que «no hay nada como la carne fresca con ingredientes sencillos, cocinados y envasados respetando el medio natural». La mayoría de alimentos para mascotas están sobreprocesados y vienen envueltos en plástico. Ellos proponen una comida para perros y gatos naturalmente rica. Una alimentación natural y sabrosa, hecha con mucha carne fresca, frutas y verduras. Además emplean bolsas biodegradables y por si todo esto no fuera suficiente donan el 10% de sus ganancias para apoyar a protectoras, que ayudan a los animales que más lo necesitan. Desde 2013 ofrece una amplia gama de deliciosas recetas destinadas a la alimentación animal tanto para perros como gatos. Piensos, latas, tarrinas e incluso snacks. Para ello como ellos mismos aseguran emplean: carne fresca deshuesada, nunca procesada, para el mejor aporte de proteína. Además, a diferencia de otras sus recetas en lata contienen cereales y están exentas de gluten por lo que resultan más fácilmente digeribles. Estas están indicadas para aquellos animales con estómagos más sensibles. Tampoco se les añaden colorantes, ni aromas artificiales, conservantes, ni azúcares añadidos, sólo elementos saludables para que en cada comida aporte todas las vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitan nuestras mascotas para mantenerse sanos y fuertes.

Carnívoros en origen

Siempre que hablamos de alimentación para nuestras mascotas les recordamos que en sus orígenes nuestros perros y gatos eran carnívoros. Eso quiere decir que a pesar de haber sido domesticados por humanos, su aparato digestivo no está preparado para elementos como los hidratos de carbono o la leche, en el caso de los perros. Por ello la alimentación natural es la más adecuada a su dieta. ¿El motivo? Ofrece piensos libres de artificios y aditivos y sin embargo contienen un alto contenido en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Con esto lo que se consigue es proporcionarles beneficios para su salud.

Beneficios principales

-Menor acumulación de sarro. Los nutrientes de origen natural ayudan a que la boca de nuestros animales se mantenga más saludable durante más tiempo. Los dueños notaremos cómo la cantidad de sarro disminuye de manera notable.

-Digestiónde nuestras mascotas mejora. Sus deposiciones serán de menor tamaño, ya que su organismo aprovechará mejor los nutrientes. Tendrán además menos gases y su olor corporal será menos intenso.

-Control del peso. El sobrepeso es un mal que sufren muchos de nuestros perros y gatos gracias a este tipo de alimentación nuestras mascotas también se beneficiarán de un equilibrio en el aporte de nutrientes que les ayudará a mantener en su línea.

-Sin artificio. La salud de nuestra mascota se hace más visible: su pelo brillará más que nunca.

-Mejor sistema inmunológico. Lospiensos naturales contienen unos aportes alimenticios que favorecen un mejor desarrollo del sistema inmunitario de nuestras mascotas por lo que estarán más protegidos de manera natural.

¿Cómo acostumbrar a la alimentación natural?

En el caso de los perros son animales de costumbres, por lo que al introducir nuevos alimentos es mejor ir poco a poco. Es muy fácil. A lo largo de tres o cuatro días, hay que ir aumentando gradualmente la cantidad de la nueva comida en el cuenco de su mascota, mientras vas reduciendo en la misma medida la comida actual. Con los gatos sucede tres cuartos de lo mismo y estos pueden llegar a ser muy tiquismiquis con la comida. Para ellos como en el caso de sus «colegas» los perros, lo ideal es introducir la nueva comida poco a poco. Puede que cueste un poco (no más de cuatro días). Por último debe saber que la mayoría de los gatos paran de comer cuando están satisfechos... pero no todos. Si su gato está más rellenito de lo que debería —lo que se conoce como el síndrome Gardfield— es más que recomendable reducir las raciones. Además, a diferencia de los perros, los gatos no suelen beber suficiente agua. Eso indica que la comida húmeda es la más recomendable para ellos, no solo porque los mininos les agrada su textura; sino porque también contienen mucha más agua que los alimentos secos.