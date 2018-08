¿Ven los perros la televisión? Procesan las imágenes que aparecen en la pantalla y no ven en blanco y negro, aunque su gama cromática no es la misma que la de los humanos

Carmen Aniorte

Actualizado: 21/08/2018 13:20h

Hace unos meses hablábamos de la existencia de música especialmente dedicada a perros y gatos. Ahora le llega el turno a la televisión. Aunque en España no llega DogTV -por ahora es en Estados Unidos donde es todo un fenómeno- los propietarios de mascotas (sobre todo perros) se tienen que conformar con los clips que se ofrecen desde Youtube. Se trata de un canal que emite imágenes pensadas, diseñadas, coloreadas y adaptadas a nuestros fieles amigos. Además con música relajantes y adecuada para animar o tranquilizar al espectador de cuatro patas.

Hasta hace bien poco circulaba la leyenda negra de que los perros veían su mundo en blanco y negro. Según los científicos, ellos también pueden ver en color; aunque no como los humanos ya que su gama cromática es más reducida. Mientas que nosotros tenemos tres colores primarios: rojo, azul y verde, los perros según algunos expertos tienen dos: azul y amarillo. Por ejemplo, los perros tienen la posibilidad de diferenciar entre un tono azul y uno amarillo; pero no pueden hacerlo entre un tono rojo y uno anaranjado. Si usted amable lector ha observado a su perro mirando la tele tenemos que confirmarle que sí la ven; pero no son teleadictos. Ellos pueden reconocer -según un informe de National Geographic- las imágenes en pantalla. Sus programas favoritos o aquellos que más despiertan su curiosidad son los documentales de animales, secuencias de películas del Oeste en el que hay una estampida de vacas o búfalos o cuando en un momento determinado se escucha el ladrido de un perro o el maullido de un gato. Esto último es lo que más despierta su atención. Esto viene a demostrar que está más que estudiado que los perros reconocen a otros animales de su especie en televisión. Ellos tienen muy desarrollado el sentido del olfato; pero también tienen muy fuerte tanto el sentido el oído como el de la vista.

No son teleadictos

Según este informe en el que se ha consultado con veterinarios y etólogos (expertos en conducta animal), los ojos de los perros captan las imágenes a mayor velocidad que los humanos. Las nuevas televisiones son todo un atractivo para ellos. También depende de la raza o tipo del ejemplar. Por ejemplo los Terrier reaccionan más ante las imágenes y sonidos que les llega desde el televisor que los sabuesos ya que a estos últimos se mueven más por el sentido del olfato. Desde el punto de vista más técnico, podemos decir que el ojo humano aprecia el parpadeo del monitor con una frecuencia inferior a 55HZ, pero los perros lo hacen a una frecuencia mayor, de 75 Hz. Es por ello que cuando «ven» la televisión en realidad lo que ven es que la pantalla parpadea de manera continúa (los perros no suelen apreciar la sensación de movimiento). DogTV es todo un fenómeno en el mundo de las mascotas. Arrancó hace unos años sus emisiones en Estados Unidos -más concretamente en San Diego (California)- y se ha extendió muy rápido por todo el país. También llegó a Europa donde Alemania, Reino Unido y Francia son los tres países pioneros en este lado del Atlántico. Es un canal que emite las 24 horas -una especie de CNN canino- con una programación diseñada especialmente para ellos. Cada programa no dura más de seis minutos.

Compañeros de sofá

Como nota curiosa, recientemente un informe de Netflix, España es el país europeo que más maratones televisivos hace con sus mascotas (84%). El amor por nuestras mascotas llega a límites insospechados, y es que los taxis para mascotas son una realidad en Mumbai y en España, donde los spas para animales también son un gran éxito; o las bajas laborales que los dueños de los perros italianos pueden cogerse cuando sus mascotas están enfermas. Por eso, no debería sorprendernos que nuestros pequeños amigos peludos también hayan pasado a convertirse en una de nuestras parejas preferidas de streaming... De hecho, según este estudio realizado por Netflix, 3 de cada 5 españoles elige a su mascota como mejor compañero de maratón. Hay un motivo: Ver tu serie favorita con otra persona conlleva algunos riesgos, como por ejemplo los spoilers o que tu compañero de maratón siga viendo episodios a escondidas sin avisarte. Las mascotas, por el contrario, no te harán spoiler del último capítulo de tu serie favorita, tampoco cambiarán de serie en el momento más interesante, ni te juzgarán por las series o películas que veas.

De esta forma, perros, gatos y pájaros se postulan como unos compañeros perfectos de maratón. Los motivos principales son porque nos hacen compañía (82%), nos relajan (37%) y nos dan los mejores mimos (32%). Además, 3 de cada 10 españoles afirman que buscaron el cariño de sus mascotas durante escenas tristes o de miedo, y el 18% también asegura que son los mejores para comentar los episodios. Pero no todo son ventajas. Ver la televisión con tu mascota también puede tener sus inconvenientes. El 24% de los encuestados señala que ha tenido que ceder su sitio en el sofá a su mascota para que estuviera más cómoda, y un 22% también dice haber recurrido a los premios para convencer a su perro o gato de ver juntos un episodio más.