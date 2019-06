¿Tu perro está harto del pienso? Prueba con spray Cuatro variedades con sabor a queso, salchicha, chorizo o sardina. Luigi Chef Pet aromatiza el pienso para aquellos perros y gatos a los que les aburre comer solo su pienso habitual

Carmen Aniorte Actualizado: 27/06/2019 02:05h

¿Su perro o su gato rechaza la comida? Con este producto su cuenco de pienso será más atractivo y no dejará ni rastro. ¿El secreto? Aliñarlo con un saborizante en spray. Luigi Chef Pet es un condimento cien por cien natural. Sin colorantes, sin gluten y sin sal añadida. No provoca alergias ni intolerancias estomacales. Proporciona un sabor único que hará, como decimos las delicias de su perro o gato. En la actualidad se pueden encontrar cuatro variedades con aroma de salchicha, queso, anchoa y chorizo. Su objetivo es dar una pequeña alegría diaria a nuestro perro o gato a la hora de la comida. Un sabor que añadir a su pienso habitual, sin alterar el equilibrio del pienso dándole un extra que el animal agradecerá.

Estos originales spray están indicados —con un solo toque— tanto para perros como para gatos. Además de conseguir que la comida sea más atractiva le proporciona un extra de vitaminas y solo grasas saludables. También mejora el pelo y la piel, la circulación sanguínea. Cada uno de los envases contiene un 98,4% de aceite de maíz (rico en omega 6 y 9), 0,6% de aceite de pescado y un 1% de aromatizante natural de queso, salchicha, chorizo o anchoa. Por el momento existen en el mercado estos cuatro sabores, aunque se ampliará la oferta.

¿Modo de empleo?

- Para perros y gatos hasta 5 Kg 1 pulsación de 1 segundo por comida

- Perros y gatos hasta 5 kg – 15kg: 2 pulsacion de 1 segundo por comida habitual

- Perros y gatos +15 kg:3 pulsacion de 1 segundo por comida habitual

Cuando una mascota entra en nuestra vida hay que controlarla con periódicas visitas al veterinario y cuidarla con una alimentación adecuada. En la actualidad en el mercado existe una amplia variedad de pienso: seco, semi seco y húmedo. Lo primero que hay que hacer antes de decir «mi perro no come pienso» es asegurarse de su estado de salud. Si siempre ha sido de buen comer y deja de hacerlo lo fundamental es acudir al veterinario. Este encontrará la solución y el motivo. Descartado el tema de salud, puede ser que el perro o gato esté acostumbrado a golosinas a deshoras o a malos hábitos como darles las sobras de la nuestra mesa. Estas aptitudes no son las más saludables ya que provocan obesidad del animal y al mismo tiempo hacer que rechacen su comida habitual. Hace unas fechas en Alicante tuvo lugar una reunión con especialistas del mundo de las mascotas en la que el veterinario Óscar de la Huerga habló sobre los distintos tipos de comidas que se ofrecen a las mascotas y los que en la opinión del experto son más saludables. Entre otras cuestiones se abordó la calidad de los piensos en relación con sus nutrientes, la relación calidad-precio, y la dificultad de elección del pienso adecuado ante la amplia oferta existente, así como la dificultad de encontrar aquel que no produzca intolerancias gastrointestinales. También las alergias en relación con la alimentación (alérgenos externos y dermatitis atópicas). Al margen de la alimentación industrial también está la que se conoce como casera. Respecto a cocinar para ellos, comentaba Óscar de la Huerga, es difícil preparar una dieta equilibrada para sus necesidades y que con bastante facilidad se pueden generar desequilibrios nutricionales. Por otro lado, cuando les damos nuestra comida, aportamos, en general, sal en exceso que puede ser muy perjudicial para nuestras mascotas. Con esto no queremos decir que muchos de los piensos que hay en el mercado no contengan sal, pero cualquier añadido de sal en su dieta es totalmente inconveniente. Además según el veterinario, el aporte energético de nuestras comidas puede contribuir a su sobrepeso.