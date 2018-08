Boy, el perro que caminó 27 kilómetros para llegar a la casa en la que vivía con su dueña fallecida Según ha contado su dueña el animal no conocía el camino, pero aun así logró llegar

La familia de Boy, un perro mestizo de siete años, le daba por perdido después de deshacerse de su correa y salir corriendo en la ciudad de argentina de Buenos Aires.

Sin embargo, para sorpresa de todos el animal había sido capaz de llegar hasta su antiguo hogar a más de 20 kilómetros de distancia donde vivía con su anterior dueña, madre de su actual propietaria, que había fallecido en 2017.

Elizabeth Mac Lean, actual propietaria del can, contó a Clarín que a principios de agosto se mudaron a una casa al barrio de Palermo y que el perro no conocía mucho la zona, ya que estaba acostumbrado a su antiguo barrio en Temperley Oeste.

El lunes pasado, su marido lo sacó a pasear, pero se saltó la correa y Boy salió corriendo. Desesperados por encontrarlo, empapelaron todo Barrio Norte con su foto. «Un amiga me dijo mira si volvió a Temperley, aunque en ese momento me pareció una locura y me reí», le relató a Clarín la mujer.

Elizabeth llamó a una vecina de Temperley para advertirle de que Boy se había perdido y que le avisara si lo veían por la zona. «En ese momento me dijo que no, pero el sábado me llamó y me dijo que estaba en la puerta de la casa de mi mamá. Como están los albañiles haciendo arreglos lo dejaron entrar. No lo podía creer».

A pesar de que el animal caminó casi 27 kilómetros, no estaba herido. Los albañiles le dieron agua y notaron que estaba en buenas condiciones. «No puedo explicar cómo hizo para llegar hasta allá, aún no lo entiendo. Definitivamente tiene que ser el instinto», explica Elizabeth.