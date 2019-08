Un perro alemán demuestra su tristeza al ver la muerte de Mufasa en «El rey león» Su dueño captó el momento exacto en el que su perro «Falco» se emociona viendo una de las películas más conmovedoras de Walt Disney

Seguramente más de una vez nos han dicho que los animales no sienten de la misma forma que los seres humanos: no quieren, no echan de menos, no sienten tristeza o alegría, simplemente viven. Una afirmación que la mayoría nos negamos a aceptar y que ha quedado refutada gracias a la grandiosa película «El rey león», uno de los grandes clásicos de Walt Disney.

Puede parecer realmente curioso que un perro sienta y preste atención a lo que ocurre a su alrededor, especialmente si se trata de una simple película. Pero sí es cierto que el que tiene mascota sabe que algo ocurre en ciertos momentos. El vídeo que se ha hecho viral muestra un pastor alemán que, además de mirar la pantalla, demuestra cierta tristeza al ver la escena de la muerte de Mufasa en «El rey león».

El perro llamado «Falco» está sentado en el sofá mientras observa la escena casi sin moverse y a la vez que ladra, llora también. Según las imágenes en el vídeo, se puede ver a Falco como si realmente estuviera sufriendo con la película.

Muchos de los usuarios han hecho hincapié en numerosos detalles, como en el momento en el que Simba pide ayuda a gritos y Falco se gira hacia su dueño esperando una reacción.

Su dueño le abrió una cuenta de YouTube para que los usuarios puedan ver su reacción a otras películas o su primera vez en la nieve. Desde muy pequeño, este pastor alemán ha resultado ser un animal muy empático y expresivo.