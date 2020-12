A las mascotas también les gustan los «gadgets» Comederos que permiten conocer su rutina alimentaria y puertas inteligentes que garantizan la seguridad dentro y fuera de casa, son algunos de los productos que la tecnología acerca a las mascotas

La tecnología se pone al servicio del bienestar de nuestras mascotas: perros y gatos. ¿De qué manera? Sure Petcare, una empresa que ha empezado a ofrecer sus productos en España, a través de la plataforma e-commerce. Se trata de una serie de soluciones inteligentes para ellos con el objetivo de ofrecerles un «bienestar inteligente». Un monitor de comportamiento y actividad para perros, pasando por unos comederos que permiten conocer de primera mano y de paso seguir la rutina de alimentación de las mascotas e incluso puertas inteligentes que garantizan la seguridad tanto dentro como fuera de la casa, son algunos de los productos.

Monitor de comportamiento y actividad para perros. (78 €) Se trata de un producto de última generación para perros que informa a los propietarios sobre patrones únicos de comportamiento y actividad de su perro. Una forma de conectar saludablemente a las mascotas y sus familias humanas para que éstas puedan saber qué está sucediendo con su fiel amigo y detectar de forma rápida los posibles cambios o signos de estrés que pudieran ser un indicador sobre el estado de salud del animal. «Animo» es un monitor ligero, cómodo e impermeable que se coloca en el collar del perro, independientemente de su tamaño. El dispositivo comienza a recopilar información del perro tan pronto como se coloca en el collar.

Tras un periodo de aprendizaje de unos 7-10 días este receptor establece los niveles «normales» de actividad de su perro. Una aplicación en el móvil ofrece el seguimiento. Este aparato facilita datos como el tiempo total que el perro está activo cada día (en horas y minutos) para que de esta manera el dueño pueda asegurarse de que hace el ejercicio suficiente para llevar una vida saludable. También controla la actividad, el sueño, el ejercicio y las caloría, así como los cam bios significativos en su comportamiento como el aumento de ladridos, temblores o rascados, que a menudo pueden ser signo de enfermedad, angustia o desasosiego.

Comedero para mascotas con Microchip. (115€) Este comedero sólo se abre con el microchip de la mascota registrada, por lo que permite a las familias asegurarse de que cada mascota come lo que debe, haciendo que coman por separado y evitando que se quiten la comida entre ellas. Permite además predeterminar la cantidad de comida adecuada para una dosificación más sencilla. Es compatible con comida seca y húmeda y garantiza que la comida permanezca fresca, sabrosa y en buenas condiciones durante todo el día al retener la humedad de los alimentos y mantener alejados a los insectos. Compatible con todos los microchips. Además, en el caso de que la mascota no tenga microchip, viene acompañado de una tarjeta RFDI que permite la identificación de la mascota para su uso.

Comedero para mascotas con Microchip Connect + Hub. (222€) Además de todas las funcionalidades del Comedero para mascotas con Microchip, gracias al Hub de conexión que funciona vía wifi, el comedero Connect con Hub envía toda la información referente a la alimentación de la mascota al teléfono del propietario (o usuario) a través de la aplicación móvil Sure Petcare®.

Esto permite a las familias controlar a través de una sencilla aplicación y estén donde estén, datos cómo qué cantidad y con qué frecuencia come la mascota, familiarizándose así con su patrón de alimentación y detectando si existen cambios en sus hábitos que pudieran ser indicativos de enfermedad o estrés. Este comedero es una solución ideal para aquellas mascotas que sufren sobrepeso o cualquier condición de salud que requiere un control más minucioso de la alimentación.

Puertas automáticas garantizan la seguridad y felicidad de las mascotas dentro y fuera de casa. (Desde 78€) Las puertas para mascotas con microchip ayudan a que la mascota pueda sentirse libre y feliz al tiempo que está protegida. Sólo se abren cuando reconocen el microchip de identificación de la mascota por lo que evitan que cualquier animal intruso entre en casa.

Puerta para mascotas con Microchip Connect. (Desde 145 €), diseñada para gatos y perros pequeños mantiene al propietario informado en todo momento sobre si su mascota está dentro o fuera de casa a través de la app de Sure Petcare®. Además, permite configurarse para que se bloquee o desbloquee a horas específicas o tomar el control sobre la puerta en cualquier momento desde la aplicación.

En palabras de Federica Burgio, responsable científica de la Unidad de animales de la compañía de MSD Animal Health «aunque nos gustaría, no podemos estar con nuestras mascotas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con este o bjetivo se desarrolló ánimo, para ofrecerles a las familias la opción de sentirse más cerca de sus mascotas. No solo para conocer su actividad y comportamiento cuando no están cerca, sino también para detectar cambios a lo largo del tiempo que pudieran indicar cambios en su salud y bienestar».