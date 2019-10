¿Es más barato mantener a un perro o a un gato? El comparador de seguros de mascotas Acierto.com estima las diferencias entre los principales gastos que conlleva tener en casa a su mejor amigo de cuatro patas

Tener un perro o un gato conlleva muchas responsabilidades. No es algo a tomarse a la ligera ya que se trata de un ser vivo que necesita cuidados y que hay que ver los pros y los contras, pues no se trata de un capricho. Por desgracia, las perreras y centros de acogida están repletos de animales abandonados a su cruel destino porque sus amos no se lo pensaron debidamente. Partiendo de que antes de comprar siempre es mejor adoptar, también hay que ver en el momento de la decisión final aquello que más nos conviene y no solo económicamente; sino también por nuestra forma de ser y del tiempo que le podemos dedicar.

Recordemos que un perro o un gato no es un mueble que podemos abandonar a su suerte cuando ya no lo queremos. Hay que ser responsable y consecuente. Tradicionalmente se identifica a los perros como aquellos amigos fieles que nos esperan ansiosos tras la puerta y que se sientan a nuestro lado —la mayoría de las veces parece que incluso con su mirada nos hablan y comprenden—; mientras que si lo que se busca es independencia parece que el gato es la mejor de las opciones. Lo anteriormente mencionado puede formar parte de la leyenda ya que hay perros con temperamento de gato y gatos con fidelidad canina. De forma independiente de cuáles sean nuestras preferencias, los gastos que supone tener cualquier mascota serán nuestra responsabilidad y esta también es una variable a tener en cuenta en el momento de decidirnos por un gato o un perro. Hace unos días y coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, Acierto.com, el conocido comparador de seguros ha presentado un estudio en el que estima cuáles son las diferencias en el coste que tendremos que asumir según nuestra opción.

¿Cuáles son los principales gastos anuales?

Alimentación: los mininos, por lo general, necesitan menos cantidad de alimento, lo que reduce nuestro gasto en comida en unos 15 euros mensuales con respecto a sus amigos los perros. Al año, esto supone una diferencia de 180 euros en favor de los felinos.

Veterinario: en este caso, también pagaremos menos por un gato, ya que por lo general no salen a la calle y suelen librarse de enfermedades que normalmente se contagian entre mascotas o por contacto externo. Por tanto, al hacer menos visitas y además —dependiendo de las vacunas y desparasitaciones— pagar un coste aproximadamente la mitad por ellas, se puede estimar una diferencia de unos 70 euros anules.

Urgencias: En el caso de las emergencias o imprevistos cuando nuestra mascota sufre un accidente o contrae alguna enfermedad grave, es importante estar asegurado para evitar costes adicionales. Los seguros para perros y para gatos son muy similares, aunque —según este informe— se encuentra una pequeña diferencia de unos 10 euros anuales, esta vez en favor de los perros.

Vacunas: los perros al ser más sociables que los gatos, este será un gasto en el que la inversión será mayor para ellos.

Esterilización: No es obligatoria, pero sí recomendable para ambas mascotas. ¿El motivo? Se evitan camadas no deseadas e incluso, en el caso de los perros, ciertos tipos de tumores. Para estos últimos resulta, como mínimo, el doble de caro, por lo que la diferencia será, de media, unos 130 euros.

Microchip: En el caso de los gatos, el uso del microchip no es obligatorio del mismo modo que si lo es en los perros, aunque poco a poco se va ampliando la ley. En las comunidades en las que sí es obligatorio, se debe colocar en los gatitos de 3 meses en adelante.

Higiene: Los gatos son animales muy limpios. Ellos mismos se hacen cargo de su higiene personal. Mientras que los perros, necesitan de nosotros para que se les bañe periódicamente. De todas formas, en lo que a gastos se refiere, la inversión será mayor para proveer a los felinos de los utensilios necesarios que para comprar champú y jabones, por lo que, además de ahorrarnos el coste inicial de 20 euros, gastaremos 25 euros menos al año en el caso de decidirnos por un perro.

Desparasitación: este tratamiento es tan recomendable para perros como para gatos. En el caso de los primeros puede resultar hasta 8 euros más caro, pero la diferencia es mínima.

Collar antiparasitario: muy necesario tanto para perros como para gatos. En los perros, además, hay que hacerse con una correa para sus salidas a la calle, por lo que el coste inicial se verá aumentado en unos 20 euros. Los collares antiparasitarios los puede encontrar en el mercado entre los 17,94 euros y los 22,99 euros (Seresto, Scalibor) dependiendo del tamaño.

Seguridad: Los gatos en casa son más aventureros. Para quedarnos tranquilos y que no tenga nuestro gato ningún peligro en casa, los veterinarios recomiendan hacernos con una trampilla -conocida popularmente como gatera- si vivimos na en una casa con salida al jardín. En el caso de un piso con balcón, es recomendable invertir en una red de seguridad (recuerden el síndrome de gato paracaidista). Estos «extras» se pueden conseguir por un total de 30 euros, algo que con un perro no son necesarios.

Vajilla: Comederos y bebederos existen de muchas calidades y sistemas. Si lo que busca es la comodidad y lo básicos, en las grandes superficies y tiendas de mascota (Kiwoko, Tiendanimal...etc) los puede encontrar desde 8 euros indistintamente para perros o gatos.

Cama: las de perros tienden a ser más grandes, por lo que la inversión necesaria será algo mayor, alrededor de unos 15 euros más. Sin embargo, es bastante probable que la acaben utilizando más que los gatos, a los que a veces les gusta decidir ellos mismos dónde quieren dormir sin importar lo que les ofrezcamos.

Transporte: tanto para salir de viaje como para ir al veterinario, será necesario hacerse con un «transportín». Los más pequeños (para gatos, generalmente) cuestan alrededor de 10 euros, mientras que los grandes se estima que unos 40 euros. Dependerá del tamaño del perro, que puede que haga desde que no exista diferencia, hasta una diferencia de unos de unos 30 euros.

Seguro: los seguros para mascotas tienen diferentes precios que varían según la raza, la edad y el estado de salud del animal, así como del tipo de cobertura que se busque. Las tarifas incluyen como básico la cobertura de Responsabilidad Civil, a la que se pueden añadir extensiones por Accidente y Veterinario. Los precios empiezan en unos 30 euros anuales, pudiendo alcanzar hasta los 350 euros en los más completos. En este caso, no hay casi diferencia entre perros y gatos. Sin embargo, es importante señalar que es posible asegurar a nuestros animales de compañía con pólizas de hogar y con el seguro de responsabilidad civil familiar. Y, en estos casos, habrá que especificar exactamente su cobertura.