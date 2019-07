Más de 138.000 perros y gatos fueron recogidos por refugios y protectoras en España en 2018 La Fundación Affinity acaba de hacer público su estudio «Él nunca lo haría» con unos datos alarmantes. La cifra de abandonos en nuestro país lleva desde 2015 estancada y sin posibilidades de mejorarla.

Un total de 104.688 perros y 33.719 gatos fueron recogidos por refugios y protectoras en España durante el año 2018. Una cifra que se mantiene prácticamente sin cambios desde los últimos tres años y que recoge el Estudio Fundación Affinity «Él Nunca Lo Haría» 2018. Los resultados preocupan cada vez más a los expertos por la similitud de cifras con respecto a 2017 (104.834 perros y 33.473 gatos), 2016 (104.447 perros y 33.335 gatos) y 2015 (104.501 perros y 33.330 gatos).

El abandono sigue siendo el principal problema de los animales de compañía en España. «En 2018 llegaron a las protectoras más de 138.000 perros y gatos en nuestro país, una cifra elevada que nos preocupa. Desde hace 4 años las cifras de abandono están muy estancadas.

Hace 10 años empezamos a ver un descenso en el número de abandonos en nuestro país, pero a partir de 2015 se ha parado y estamos viendo que la cifra se mantiene en el tiempo»,declara Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, entidad que desde hace más de 20 años realiza un estudio anual sobre el abandono y adopción de animales en España, con la colaboración de cientos de protectoras.

En 2018, las camadas indeseadas son el principal motivo de abandono del animal (15,3%), seguido del fin de temporada de caza (12,6%). Este año, a diferencia del anterior, el comportamiento del perro o gato ha sido la tercera causa de renuncia al animal (10,8%), mientras que los factores económicos son relegados a un cuarto puesto (10,7%). Las vacaciones suponen un porcentaje residual en comparación, limitándose a un 1,2%.

«Sin duda para prevenir el problema del abandono es clave reflexionar antes de incorporar a nuestra familia un animal de compañía, educarlos para mejorar su comportamiento; esterilizarlos para que no tengan crías que no podamos mantener e identificarlos correctamente. Asegurarnos de que estamos preparados para que sean uno más en nuestro hogar», afirma Buil.

Microchip, estrategia clave

El estudio «Él nunca lo haría» 2018 pone de manifiesto que el porcentaje de animales que llevan microchip sigue aumentando paulatinamente. Desde 2007 ha pasado del 18,4% de animales que llegan identificados al 34,3% del último año. Sin embargo, en 2018, sólo el 34.3% de los perros y el 4.5% de los gatos recogidos en las sociedades protectoras y los ayuntamientos se encontraban debidamente identificados.

El microchip es considerado como una estrategia clave, ya queel 61,1% de los animales recogidos que llevaban microchip pudieron ser devueltos a sus familias. Cifras algo más bajas que en años anteriores llegando a un 64,8%, pero que demuestran que el chip es un aliado a la hora de recuperar al perro o gato extraviado. Sin embargo, en ocasiones la imposibilidad de devolver al animal de compañía a su familia no depende de factores externos, ascendiendo a un 45,5% el porcentaje de aquellos con microchip que no fueron devueltos a sus familias porque éstas no quisieron recuperarlo, seguido del 27,9% que no pudieron ser localizados por datos incorrectos en las bases de datos.

Además, cabe remarcar que de los animales que llegan a la entidad protectora, solo un 36,6% fueron llevados al centro, ya sea por la persona que abandona (9,1%) como por un tercero que lo ha encontrado (27,5%), mientras que el 63,4% fueron encontrados, tanto por la policía (30,4%) como por la propia entidad (33%). Por otro lado, es importante destacar que muchos de los gatos abandonados no llegan a protectoras ni a refugios y forman colonias. Colonias de gatos, que en muchas ocasiones son gestionadas por estas entidades que se encargan de garantizar su bienestar.

El 51% de las protectoras y refugios que han participado en este estudio gestionan colonias de forma regular. Entre todas ellas cuidan de 4.518 colonias, formadas por un total de 31.969 gatos. La media de colonias de gatos que gestiona cada entidad es de 41, formadas a su vez por un promedio de 13 felinos por colonia.

Perfil del animal abandonado

En general, tanto los perros (73.1%) como los gatos (58,3%) recogidos se encuentran en buen estado de salud. Un 15,8% de los perros y un 26,6% de los gatos presentan alguna enfermedad, mientras que el 11,1% de los canes y un 15,1% de los felinos están heridos. Por tamaños, los perros pequeños sufren menos abandonos y pérdidas que los más grandes y medianos.

Con respecto a épocas del año, el estudio de Fundación Affinity recoge que el abandono o pérdida de animales es un fenómeno que se produce en todas las épocas del año. «Se abandona todo el año. No existe una estacionalidad clara. Los perros no son abandonados en mayor medida antes de las vacaciones del verano. En cambio, la recogida gatos es más elevada entre abril y junio debido a que es época de cría», explica Isabel Buil.

Menos tiempo de estancia para perros y gatos en los centros de acogida

En comparación con años pasados, han disminuido los tiempos de estancia para perros y gatos en los centros de acogida, en especial si son cachorros. En 2017, de media un perro cachorro pasaba 3,7 meses en el refugio o protectora, frente al 2,3 de 2018. En cuanto a los gatos más jóvenes, se ha pasado de 3.8 meses de media en 2017 a 2,2 en 2018. Sin embargo, los perros y gatos adultos son los que permanecen más tiempo en la entidad, 8,6 meses de media los perros y 7,7 meses los gatos.

«Deberíamos ir rompiendo mitos como que un perro o gato adulto no se adaptará a una nueva familia. Adoptar animales adultos o seniors puede ser una opción excelente, y permite de igual manera educar al animal y crear un vínculo emocional fuerte con él», explica Buil.

En cuanto a los motivos para adoptar un animal de compañía, la mayor parte de las personas que dan este paso lo hacen por estar sensibilizados con el abandono (39,5%), por ser colaboradores de la entidad (21,6%) o por recomendaciones de amigos y conocidos (14,4%).