Luces, cámaras, acción y … ¡Miau! La II Edición del Felix Film Festival de Purina anuncia sus ganadores. Son los Oscar gatunos

Que los vídeos de gatos es una de las cosas que más gustan a los internautas no es ninguna novedad... y es que los mininos y sus inocentes o no tan inocentes trastadas hacen las delicias de todo aquel que las ve. Esta semana conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Grumpy Cat, la famosa gata mestiza que se convirtió en un meme mundial en 2012 y que ha protagonizado algunos de los momentos más descacharrantes... Con ella en nuestra memoria vamos a hablar de la segunda edición de los Felix Film Fetsival de Purina que acaba de anunciar los ganadores de esta edición. Se trata de un original festival de cine -a imagen y semejanza de los Oscar o los Goya- que se celebra en España y donde los gatos muestran sus dotes interpretativas. En la presente edición más de 4.500 internautas han votado entre más de 800 vídeos que competían por ganar en las categorías de mejor gato protagonistas, el más divertido, dramático y especialista, A diferencia de la edición de 2018, esta se ha celebrado exclusivamente online contando con la colaboración del youtuber «Hdub». Este ha animado a la participación junto a su gato Dobby. El concurso ha sido un éxito a todos los niveles y como asegura Elena Limido, Brand Manager de Purina «no esperábamos que participara tanta gente que han puesto el listón muy alto». Este curioso festival gatuno se creó en 2018 con el objetivo de reconocer a los considerados —pedimos perdón a los youtubers— reyes indiscutibles de internet: los gatos. Como decimos en canales como Yotube, sus hazañas, reacciones y habilidades generan millones de visualizaciones en todo el mundo, provocando risas, ternura y asombro entre sus seguidores.

Y los ganadores son...

Entre los más de 800 vídeos presentados estos han sido los ganadores en las distintas categorías

Mejor gato protagonista: «Micho Balbao». Un gato con excelentes dotes para el boxeo intenta sacar de sus casillas a un robot limpiador que parece no preocuparse demasiado ante la ofensiva rival.

Mejor gato divertido: «Más agua por favor». En este caso quién recibe las embestidas del felino es un indefenso vaso de agua que queda a merced del regocijo gatuno.

Mejor gato dramático:«El drama de no cazar palomas». Este gato tiene, presumiblemente, algún mensaje importante que dar al mundo, o al menos no parece que quiera guardarse nada.

Mejor gato especialista:«Gato atleta salto de altura». En este vídeo se puede ver a un auténtico artista. No sabemos si se dedica profesionalmente al deporte, a la caza, a la danza... pero lo que no hay duda es que talento no le falta.

Además podrán continuar la diversión, visionando los gatos nominados a este codiciado galardón. Los ganadores se llevan a demás del reconocimiento del público seis meses de comida gratis. ¡Un premio de bigotes!