Hoteles, casas rurales para compartir con ellos

Hasta no hace mucho cuando llegaba el momento de las vacaciones las dos opciones que tenían aquellos que poseían un perro o un gato era dejarlo al cuidado de un amigo o pariente o llevarlo a una residencia canina. Los tiempos han cambiado y gracias a Dios o a San Antón (patrón de los animales) cada día aumenta el número de alojamientos que admiten perros y otros animales de compañía. Por lo general son casas rurales, pero también existen hoteles que admiten perros en las grandes ciudades, en lugares de la costa y en el interior.

De esta manera nuestros fieles amigos pueden disfrutar de la brisa del mar o de un más que interesante paseo por el bosque. Les recomendamos que antes de realizar el viaje y hacer la reserva debe consultar con el establecimiento y exponer que lleva una mascota (www.viajes4patas.com). Como les decimos cada día es mayor el número de establecimientos hoteleros que admiten mascotas. Existen páginas web especializadas en localizar hoteles fiables para así no llevarse una sorpresa como lugares en los que aseguran admitir mascotas y el «alojamiento» consiste en una jaula en una zona escondida del recinto o cerca del aparcamiento.

La página www.seadmitenmascotas.com tiene una oferta de más de 30.000 hoteles que aceptan perros y gatos en todo el mundo. Por ejemplo el portal de viajes www.trivago.es tiene una amplia lista de hoteles en Mallorca, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Cataluña y Asturias. Lo que si les decimos desde ya es que hay que tener muy en cuenta que en la mayoría de estos alojamientos usted es el responsable de su mascota y no podrá dejarlo solo en la habitación todo el tiempo.

Los establecimientos hoteleros tienen una serie de reglas que hay que respetar para tener una estancia agradable tanto su mascota como el resto de los huéspedes que están también disfrutando de su merecido descanso. Cada hotel tiene sus reglas y sus normas, nuestro consejo es que en el momento de hacer la reserva se pongan en contacto con el lugar. Hay establecimientos que incluso tienen un servicio de cuidadores (coste adicional) para en el caso de que usted quiera salir sin el perro. En estos hoteles son bien recibidas aquellas mascotas tranquilas y que estén aseadas y al día con sus vacunas y desparasitadas. Deberán llevar su collar con su chapa identificativa y una correa en todo momento, con la excepción de cuando el animal está dentro de la habitación. Las mascotas no deben dormir en la cama de sus amos. Los huéspedes deben colocar una señal de precaución «mascotas dentro de», en el picaporte de la puerta que indica al personal del establecimiento la presencia de animales domésticos dentro de la habitación. Cuando el perro está fuera de la habitación debe ir con su correa.

El animal al estar en un sitio que no conoce puede ladrar y molestar al resto de los huéspedes. Por eso hay otras opciones como apartamentos, campings, chalets, casas rurales que admiten a nuestros fieles amigos. Si busca este otro tipo de opción les recomendamos darse una vuelta por www.todoperro.es. Otra de las opciones de pasar las vacaciones en compañía de nuestro fiel amigo son las casas rurales: www.escapadarural.com/casas-rurales-admiten-animales, en esta página encontrará más 5.000 propuestas a cual más interesante desde 20 Euros noche. Las hay repartidas por toda la geografía española. Otra forma de localizar hoteles y casas rurales que acepten a nuestros peludos la puede encontrar en www.travelguau.com. Hay edición en papel y tanto en una como en otra podrá encontrar no solo alojamientos Pet Friendly; sino también sugerencias de destinos, vamos una guía de viajes en toda regla; pero pensada para que podamos disfrutar de nuestras vacaciones en compañía de ellos.

Al margen del alojamiento, el caminar por la ciudad, entrar a algún establecimiento o sentarse en una terraza a tomarse un refresco en compañía de su perro también puede ser una dificultad, pero como en el caso de los alojamientos las cosas parece ser que están cambiando para bien. Vivimos unos tiempos en los que el tema de accesibilidad está a la orden del día y ya hay gran número de locales (no solamente bares y restaurantes; sino también comercios) en los que no solo no te prohíben la entrada si vas acompañado de tu perro; sino que incluso te reciben con los brazos abiertos. Nos estamos refiriendo a esos establecimientos que han cambiado el logo de «prohibido perros» por el de «Pet Friendly» o lo que es lo mismo «se admiten perros». Este logro ha generado controversia ya que existen personas que no ven con agrado el tener a un perro como vecino de mesa. Eso no significa que no se pueda ir a comer o disfrutar de un momento agradable junto a tu mascota como lo ves en las películas de fuera de España. Lo que hay que ser es respetuoso con las personas de tu alrededor. En estos establecimientos «Pet Friendly» hay zonas marcadas (como las antaño designadas a los fumadores) y el perro en todo momento debe ir con correa e incluso en algunos casos, si la ley lo requiere, con bozal... esto último a muchos perros es un suplicio pero... la ley es la ley y hay que cumplirla.