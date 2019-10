Un hombre finge que se ahoga y su perro salta al agua para salvarlo

El perro es el mejor amigo del hombre. Este dicho tradicional no es del todo real en muchas ocasiones, pero en otras va que ni pintado. Es el caso de un perro que acudió al rescate de su dueño para evitar que se ahogara, sin saber que solo lo fingía.

El can en cuestión se trata de un Rottweiler, que, además, no suelen tener muy buena fama por su mal carácter y porque más de una vez han mordido a personas. Sin embargo, en este caso el perro se portó de forma inmejorable con su dueño.

this man pretended to drown to see if his dog would save him

(Phan Chinh Tuyen) pic.twitter.com/C49b9tKkpS