Esterilización de las mascotas, ¿sabia decisión? La nueva normal de La Rioja castiga con multas de entre 501 y 5.000 euros a los propietarios de mascotas que, a partir de ahora, no cumplan con esta obligación

Todos los animales domésticos de La Rioja tendrán que ser esterilizados. Así lo especifica el artículo 11 de la nueva ley de Protección de Animales de dicha Comunidad, vigente desde el pasado viernes. Esta nueva norma, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en la esfera parlamentaria por los tres partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, castiga con multas de entre 501 y 5.000 euros a los propietarios de mascotas que, a partir de ahora, no cumplan con esta obligación. Las sanciones, incluso, alcanzan los 100.000 euros en casos graves de maltrato animal o esterilizaciones realizadas sin supervisión veterinaria. Esta noticia se hace eco hoy ABC. Un tema de plena actualidad en el mundo de las mascotas y una decisión que entre otras cosas evitará enfermedades; así como se regulara el número de camadas no deseadas. Cuando un perro o un gato cumple su primer año de vida pasa de ser cachorro a convertirse —a pesar de sus trastadas— en un ejemplar adulto. A esta edad es maduro sexualmente y hay que evitar gestaciones no deseadas. ¿La mejor solución? radica en la esterilización. Es doloroso y traumático para una hembra que la separen de sus cachorros para sacrificarlos porque nadie los quiere o lo que hacen algunos desalmados (las perreras están llenas de perros o gatos que nadie quiere) abandonándolos a su suerte. Por ello, es mejor prevenir nacimientos no deseados.

¿En qué consiste?

«La esterilización es un proceso quirúrgico que consiste en la retirada total o parcial de los órganos reproductores y se realiza tanto en los machos como en las hembras. Este procedimiento incrementa su calidad y esperanza de vida ya que disminuye la posibilidad de que se desarrollen infecciones uterina (piómetras) o el embarazo psicológico en el caso de las hembras, así como tumores y enfermedades de los órganos reproductores», comenta el veterinario Javier Álvarez de la Villa. Es importante conocer que no hay ninguna evidencia médica que afirme que es necesario que una hembra críe, no hace falta que tenga ninguna camada. Se trata de una intervención quirúrgica rutinaria con anestesia general. Con la esterilización el propietario evita ciertas conductas molestas para los animales y para sus dueños; así como los propietarios deben ejercer tanto «la tenencia responsable» como «la paternidad responsable» de sus animales. Además con esta pequeña operación puede hacerlos más sociables y menos problemáticos, aunque solamente se modifican como consecuencia directa aquellas conductas ligadas a sus hormonas, como son el marcaje y la territorialidad en el caso de los machos. Si se trata de un perro guardián, la esterilización no va a afectar a su tendencia a proteger a sus amos. Según fuentes veterinarias consultadas, la longevidad de un animal esterilizado aumenta en los machos un 24% (perros) y un 36% (gatos). En las hembras aumenta un 20% (perros) y un 40% (gatos). Las perras pueden tener su primer celo a los 6 ó 10 meses en el caso de ejemplares pequeños, alargándose incluso hasta el año de edad para los de gran tamaño. Tienen normalmente dos celos al año. En el caso de las gatas pueden tener varios celos seguidos y sus ciclos están influidos por la temperatura ambiental y la luz solar. Respecto a la edad adecuada para esterilizar a tu mascota los veterinarios consultados aseguran que, los machos deben ser sometidos a la operación antes de los 12 meses de edad y las hembras antes del primer celo que suele ser a los 6-7 meses de edad.

Falsos mitos

No es cierto que los animales esterilizados pierdan vitalidad, enferman o se vuelven apáticos. «Tampoco es cierto que tras la operación engorden o pierdan el instinto. Un animal que se alimenta de forma inadecuada cogerá peso, operado o no, por tanto en ambos casos debemos tener la misma precaución en controlar su comida y en facilitar que haga el ejercicio físico adecuado para estar sano», comenta . Si el animal que va a ser operado tiene tendencia a la obesidad, el veterinario le marcará las pautas a seguir. Además en la actualidad en el mercado existen alimentos especiales —en seco y húmedo— para evitarlo. Desde la Fundación Affinity aseguran que «la esterilzación de perros y gatos tiene más beneficios que tópicos.. Se trata de una intervención sencilla, casi indolora y de mínimo riesgo con la que su mascota tendrá las mismas ganas de jugar de siempre y no le cambiará el carácter». La Fundación comenta que si su perro es macho, debe saber que «es una operación que previene comportamientos peligrosos e inadecuados como el marcaje con orina, la tendencia de los perros a montar y las demostraciones de agresividad hacia otros perros». Además previene posibles tumores prostáticos, tumores testiculares o prostatitis. Si se trata de un gato, la esterilización evita las «escapadas fuera de territorio, así como el marcaje territorial». —y añaden— «en el caso de las hembras, tanto gatas como perras, es importante que sepas que la esterilización elimina el celo y la posibilidad de pseudogestación, y previene el desarrollo de tumores de mama, tumores ováricos e infecciones de matriz (piómetra). En las gatas además desaparecen los maullidos relacionados con el celo».