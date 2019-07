Diez consejos para viajar con mascotas Hoy en día, las mascotas acompañan a sus dueños en cualquier tipo de escapada. Royal Canin han dado respuesta a las diez preguntas clave que todo amante de los animales se plantea antes de preparar las vacaciones contando con su compañía

Carmen Aniorte @abc_conocer Actualizado: 25/07/2019 02:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. ¿Cuáles son los básicos que debería incluir en la maleta de mi mascota?

-A la hora de viajar, la mascota debería llevar su propia maleta con su documentación, la cartilla de vacunas al día y todas las cosas que pueda necesitar (bebedero, comedero, cepillo, juguetes, corta uñas, etc.). En el caso de una enfermedad crónica, conviene llevar también un informe de su veterinario y su medicación si la toma.

2. ¿Cómo debo plantear su alimentación durante las vacaciones?

-La alimentación es vital y debemos intentar mantenerla, evitando cambios bruscos que podrían provocar trastornos digestivos. Lo ideal es llevar siempre su alimento habitual y adaptar la ración a la actividad que tendrá la mascota. Otro punto fundamental es asegurar que siempre haya agua fresca -no helada- a su disposición, incluso durante la noche, y llevar una botella de agua siempre que tengamos actividad en el exterior. En el caso de optar por una alimentación mixta o húmeda, limpiar siempre el comedero después y mantener el producto húmedo restante en la nevera.

3. ¿Cómo sé si mi mascota está sufriendo un golpe de calor?

-Un golpe de calor es una subida repentina de la temperatura corporal por encima de los 42 grados y también puede afectar a nuestras mascotas. Para evitarlo, lo más importante es tener cuidado con las situaciones de calor intensas, como, por ejemplo, las que se dan en un coche cerrado al sol o al hacer ejercicio intenso con altas temperaturas. Algunos síntomas serían incremento en la salivación, temblores musculares, pérdida de fuerza y apatía, respiración acelerada o tonos azulados de las encías. Si estos síntomas aparecen, hay que acudir al veterinario de forma urgente.

4. ¿Cómo planteo el viaje en coche con mi mascota?

-Hay varios elementos a tener en cuenta para que un animal viaje seguro y cómodo en un coche:

Sujeción: el animal tendrá que ir en una parte del coche con una ventilación adecuada, sin calor excesivo y siempre con un sistema de sujeción apropiado - rejilla de seguridad, para separarlos de los asientos delanteros o de la zona de pasajeros; arnés con una correa que enganche al broche del cinturón de seguridad; trasportín para perros pequeños y gatos colocado en el suelo detrás de uno de los asientos delanteros o, si es para perros grandes, en el maletero cerca del respaldo o en posición transversal a la marcha.

Evitar el posible mareo: es conveniente no dar de comer a nuestro perro o gato en las horas previas al viaje. En el caso de que además tenga tendencia al mareo, deberá beber poca agua en las paradas.

Paradas: se debería parar cada 2 o 3 horas para que el animal pueda orinar o defecar y para hidratarse, además de estirar las piernas y moverse un poco. Es importante no dejar nunca al animal en el coche, aunque sea durante un periodo de tiempo corto para evitar un golpe de calor.

5. ¿Qué puedo hacer para evitar que se ponga nervioso?

El miedo de las mascotas viene producido por el estrés ante el cambio, sobre todo en gatos, y se puede manifestar, por ejemplo, en deposiciones y micciones en lugares inapropiados, apetito aumentado o disminuido o rechazo al contacto. Podemos optar por preparar el viaje dando unas semanas antes una dieta específica que incluya nutrientes que ayudan a reducir los síntomas de estrés o administrar algún tipo de fármaco -siempre bajo prescripción del veterinario- para que la mascota esté tranquila durante el trayecto.

6. ¿La playa es un buen destino para ir con mascotas?

La playa es uno de los lugares en los que los perros disfrutan más, pero tenemos que tener en cuenta algunos consejos. Lo primero es asegurarnos que es una playa que admite mascotas. Una vez ahí, tenemos que prestar especial atención a las corrientes e intentar evitar que beba agua de mar (directamente o al nadar) ya que podría provocar trastornos digestivos o incluso intoxicaciones severas. También hay que limitar el exceso de sol mientras descansan fuera del agua, idealmente con una sombrilla para evitar quemaduras. Tendremos que hacer una desparasitación específica en función del destino elegido y lavar los ojos, orejas y nariz con agua limpia al salir de la playa.

7. En verano pierde el apetito, ¿debo cambiar su alimentación?

No se asuste si parece que tiene menos apetito que de costumbre, ya que puede ser un efecto normal de las altas temperaturas. A menos que tu veterinario te lo indique, no debes cambiar su alimentación. En el caso de que la falta de apetito sea muy marcada o se prolongue demasiado, podemos optar por el alimento húmedo tiene una gran palatabilidad y cubre también sus necesidades si optamos por una fórmula adecuada nutricionalmente.

8. ¿Debo cortarle el pelo más a menudo en la temporada estival?

Lo ideal sería consultarlo con un experto, ya que depende del tipo de pelo del animal en concreto. Es importante recordar que el pelo tiene una función protectora de la piel y si se rasura en exceso, podemos lograr el efecto contrario al deseado ya que puede sufrir quemaduras solares.

9. ¿Debo bañar a mi mascota más a menudo en verano?

Durante el verano no es necesario aumentar el número de baños, que deberíamos mantener en no más de uno al mes o cuando sea necesario. Lo que sí podemos hacer para refrescarlos es mojarlos con una manguera o dejar que se den un chapuzón. Si no hace mucho calor, es mejor no dejar que esté mojada durante mucho tiempo, ya que puede resfriarse y la piel puede acabar dañada por el exceso de humedad.

10. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de ir a un destino/local pet friendly?

Para que nuestra mascota nos pueda acompañar en los distintos planes de las vacaciones, es importante seguir unos consejos muy sencillos. De esta forma aseguraremos un entorno tranquilo y agradable para todo el mundo. Algunos de estos consejos son: procura que tu mascota haga algo de ejercicio antes de entrar al establecimiento para que está más tranquilo; lleva un poco de su alimento habitual para dárselo a modo de premio si hiciera falta y evita que pida comida a otras personas del local; átalo corto para evitar que se acerque a las demás personas del establecimiento, siempre es mejor que sean ellas quienes se acerquen y no al revés; lleva tu propio bebedero o pide un recipiente para ella y evita así que se contagie con infecciones de otros animales; no dejes que se suba a las sillas del local; elige una mesa con espacio alrededor para estar más cómodos y comprueba si hay otras mascotas en el local antes de entrar y valora cómo puede reaccionar la tuya.