¿Cómo evitar que la curiosidad mate al gato? A la mayoría de los gatos les encanta esconderse de vez en cuando, generalmente en un lugar cálido y oscuro... pero muchas veces; si no nos damos cuenta pueden ser peligrosos

Adornos navideños, plantas, electricidad, velas, ropa de cama, muebles, cajas e incluso electrodomésticos son puntos de atracción para nuestros gatos. Hay que prestar mucha atención para evitar sustos. Las luces y los cables les llaman poderosamente la atención , no solo por el reflejo; sino que al morderlas no solo se pueden producir heridas; sino también electrocutadas. En el caso de las velas; quedan bonitas y muy decorativas e incluso desprenden un aroma que las atrae. Hay que colocarlas en un lugar firme, seguro y alejado lo máximo posible a su alcance...el aroma que desprenden es agradable; no así si las ingieren.

En el caso de las plantas -salvo las hierbas gateras- son peligrosas. Por ejemplo, ingerir la flor de Pascua es venenosa . El acebo, su nivel de toxicidad se asocia a la cantidad de frutos rojos ingeridos. En el caso del abeto, las hojas tienen forma de aguja. Ingeridas en seco pueden llegar a perforar el intestino. Además tanto el abeto como el pino naturales desprenden una resina tóxica.

Grandes observadores

Los gatos son muy observadores y bastante curiosos por todo aquello que les rodea. Además tiene la capacidad de esconderse y al ser tan silenciosos es difícil dar con su ubicación. Hay que andar con mucho cuidado ya que un pequeño despiste puede llevarle a pagar su curiosidad con su vida. Hoy vamos a tratar de exponer algunos de los accidentes domésticos más comunes en los gatos. La lista puede llegar a ser más amplia ya que los mininos son unos grandes y expertos exploradores. Esa curiosidad se da con mayor frecuencia en ejemplares jóvenes por eso hay que reforzar las precauciones para como venimos diciendo evitar sustos desagradables. Enchufes, cables, lámparas son candidatos a ser mordisqueados e incluso con sus finas uñas pueden cortar y poder provocar una pequeña descarga. Si está realizando labores del hogar como planchar... mucho ojo y evitar que se acerquen: es poderosa la atracción que pueden sentir por la plancha.

También mucha precaución con estufas, radiadores o calefactores: por ningún motivo hay que dejarlos solos cuando estos tipos de electrodomésticos estén en funcionamiento. Uno de los lugares con mayor peligro para los gatos ese es sin lugar a dudas: la cocina. Si su gato es de los que les gusta subirse encima de la vitrocerámica puede involuntariamente activarla y corre el peligro de poder quemarse si no se actúa con rapidez.

¿Por qué se esconden?

Nadie lo sabe a ciencia cierta; pero cobra fuerza la teoría de que este comportamiento se remonta a una herencia de sus ancestros salvajes. Estos buscaban cuevas y lugares escondidos para ocultarse y sentirse protegidos de los posibles depredadores. Según expertos, los gatos con escondites están menos estresados que aquellos que no los tienen. Aquí les damos una pista de algunos de sus lugares de escondite favoritos:

-Dentro de cajas de cartón

-En las esquinas de los armarios

-Debajo de la cama

-Detrás de las cortinas

-En el lavabo del baño o el bidet

-Detrás de aparatos calientes como la secadora o el refrigerador

-Detrás o debajo de un mueble

-En el interior de maletas, bolsas o mochilas

-Bolsas vacías

-Interior de sillones y sofás

-En el cesto de la colada o de la ropa sucia

Uno de sus sitios favoritos – a la imagen que ilustra este tema les remito- especialmente atractivo y peligroso se encuentra bien en la secadora de la ropa o el interior de la lavadora. Por ello se recomienda controlar si hay «polizones» antes de comenzar a poner el electrodoméstico en funcionamiento sobre todo si la puerta ha estado abierta. También el garaje está lleno de escondites muy atractivos, pero al mismo tiempo llenos de peligros. Pueden exponerse a productos químicos y sobre todo a los coches.

Debido al calor del motor, los gatos a veces se suben por debajo del capó y se acomodan en el bloque de motor caliente... y pueden quedar atrapados allí. Nuestro consejo evitar que el gato entre en este recinto. Por último, otro escondite que les encanta es entre la ropa. Ya sea la de vestir como la de cama, e incluso los cestos de la ropa destinada a la lavadora. Es un lugar confortable y acogedor, aunque hay que tener especial atención en las prendas con mangas: para ellos es un túnel en el que se quedan recogidos y se pueden echar una tan buena como relajante siesta. Ante todo lo dicho nuestro consejo es mucho ojo y grandes dosis de precaución.

