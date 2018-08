Comida húmeda para gatos Cada gato requiere una alimentación y unos cuidados determinados dependiendo de su edad, su forma de vida y de si necesita una comida especial. En el mercado existen dos tipos: seca y húmeda. Hoy hablaremos de la húmeda

Carmen Aniorte

En la actualidad —además de la comida casera— existen dos tipos de alimentos adecuados para los gatos: seco y húmedo. El seco o pienso (presentado en forma de gránulos, bolas o fideos) concentran un gran número de nutrientes. Su textura al ser crujiente o semi dura ayuda a que el gato mantenga limpios los dientes. Desde el punto de vista para los propietarios de mascotas suele ser más cómodo de almacenar, sin olvidar que tienen una fecha de caducidad más amplia... y una vez abierto el envase o la bolsa se mantiene mejor que en el caso de la alimentación húmeda.

Es evidente que la principal diferencia que existe entre la comida húmeda y la seca es precisamente la cantidad de agua que contiene. En el caso de los gatos domésticos si se alimentan solo de pienso necesitan disponer siempre de gran cantidad de agua para asimilar el alimento ya que de no ser así pueden correr el riesgo de desarrollar enfermedades renales como son piedras en el riñón. Por ese motivo la comida húmeda tiene, en la mayoría de los casos, la cantidad de agua necesaria. De todas maneras tome alimentación seca o húmeda, el agua no debe faltar nunca en su cuenco y más en estas fechas en que el calor aprieta. Al margen de la humedad este tipo de alimentación tiene otra serie de ventajas. Además se da la circunstancia de que al contener más cantidad de agua que el alimento seco su gato necesitará beber menos agua.

Esta es una buena solución ya que los gatos son unos animales que —según los expertos— no acostumbran a beber mucha agua, por lo que si se alimentan con húmeda se mantendrán hidratados. La comida húmeda posee en su elaboración una combinación de nutrientes esenciales muy concentrada de ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de carbono que los mininos necesitan. No se trata de una alimentación aburrida ya que presenta variadas texturas aptas para los paladares más sibaritas (los gatos lo son tienen a diferencia de los humanos 470 papilas gustativas). Actualmente puede encontrar láminas en salsa, gelatinas, paté, mouse e incluso sopas y todas e llas con un aspecto atractivo. Cada una de estas texturas se presentan con una gran variedad de sabores (no disfrutan de los sabores dulces): entre los que más les gustan están la mezcla de pollo y calabaza, atún y gambas, buey, trucha, sardinas...

Alimentación a medida de sus necesidades

Dependiendo de la edad y sus características (si tiene tendencia a engordar, tiene el estómago sensible, ancianos, jóvenes, esterilizados. convalecientes) en la actualidad se puede encontrar el tipo de alimentación húmeda que mejor se adapta a sus necesidades. Se puede encontrar en lata, sobres y en pequeños envases. Estos dos últimos son muy prácticos ya que al ser pequeños contienen la cantidad de alimento que el gato necesita para cada comida. Además es una forma -en el caso de los gatos que se estén recuperando de alguna dolencia- controlar lo que han comido y así comprobar que la evolución está siendo positiva. Desde Kiwoko aconsejan que para que un gato joven tenga una dieta equilibrada, es recomendable combinar tanto alimento seco como húmedo y siempre adecuar las cantidades a su edad y su estado físico.

Ojo a los contenidos

En la página Cosadegatos se preguntan ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger las latas de comida? Lo más indicado es que consulte con su veterinario y que sea experto en nutrición felina. A modo de orientación diremos que el principal componente de la comida húmeda debe ser carne. De la misma manera que pasa con el alimento seco hay que evitar que este contenga derivados de la carne ya que la mayoría de las veces son los desperdicios que ni se consideran aptos para el consumo humano. Hay que evitar cereales (trigo, soja, maíz) y salsa que contengan fructosa, glucosa y otros ingredientes que no son del todo necesarios (si lo están en poca cantidad) como verduras o arroz. Hace unas fechas Purina ONE ha lanzado una nueva gama de alimentación húmeda para gatos elaborada con ingredientes de alta calidad. Este tipo de alimento proporciona una hidratación y una nutrición específica adaptada a la etapa y el estilo de vida que el gato necesita.

Esta nueva gama húmeda mezcla tiernos cortes en finas láminas y verduras en deliciosa salsa aportando todo aquello que su minino necesita. Se encuentran las variedades Purina One Junior, adulto, así mismo, Purina One ayuda a mantener un metabolismo saludable, para de esta manera afrontar ciertos episodios de vida del animal como la esterilización. eniendo en cuenta que esta actividad puede comportar el aumento de peso del gato o provocar la aparición de trastornos urinarios, Purina ONE STERILCAT ayuda a equilibrar estos cambios proporcionando, al mismo tiempo, un gran sabor. Esta nueva selección también tiene en cuenta el sedentarismo de los felinos domésticos, así como el posible aumento de peso que se puede derivar de la falta de actividad y el hecho de que se peine su pelaje con frecuencia a lo largo del día. Por este motivo, Purina ONE INDOOR FORMULA actúa contra la aparición problemas de retención de pelo en el sistema digestivo -las famosas bolas de pelo- y ofrece una alimentación completa para los animales adultos que viven principalmente en el interior de las casas. Por último para gatos con digestiones delicadas está la variedad Sensitive.