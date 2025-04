Las chuches, ¿son buenas para los perros?

Aunque de todo hay en la viña del Señor, l os dueños de las mascotas están cada vez más concienciados con la alimentación y cuidado de sus mascotas. También hay que cuidar que realicen el ejercicio necesario para no convertirse en animales sedentarios. Las preguntas que nos hacemos en el tema de hoy estamos convencidos de qué nos las hemos hecho muchas veces. En ExpertoAnimal nos las resuelven de manera sencilla. En la actualidad en el mundo de las mascotas, al margen de su pienso y otros artículos de primera necesidad como correas, collares, bolsas de recogida de residuos, colchonetas, cestos, trasportines y juguetes también se encuentran golosinas y snacks muy variados. Los hay de distintas texturas: duros, blandos, de carne, pollo y ecológicos. Para ellos es toda una tentación y salvo en contadas ocasiones a todos les encanta. Ofrecer golosinas a su perro no es malo, todo lo contrario, ya que de alguna manera con esta acción realizamos una muestra de cariño... lo que no debe ser es el exceso ya que puede llevar a la obesidad en nuestras mascotas.

Como siempre decimos: en el equilibrio esta la mejor opción. También podemos alternar este tipo de premio con recompensar a nuestro perro con otras de carácter físico como son caricias o con frases como "¡¡bien hecho!! (ellos lo entienden). Estas «chuches» son una opción adecuada para su educación, pero con mesura. Durante la practica de órdenes básicas hay que ofrecer pequeñas cantidades no importa el tamaño del animal. De todas las maneras, durante este proceso de aprendizaje, además de los premios es muy importante el juego para que se estreche ese lazo de unión entre usted y su mascota.

¡Ojo con los componentes!

Como todo lo relacionado con la alimentación y no solo en las mascotas; sino también en el consumo humano, nuestro consejo es revisar siempre los productos que vayas a darle . Consulte a través de su veterinario, él es el más indicado para que usted encuentre el más adecuado.

-Las golosinas con calcio son ideales para cachorros, especialmente de razas grandes

- Para perros obesos encontraremos, aunque menos frecuente, aquellas que son light

-Además otras cumplen funciones muy específicas como evitar el mal aliento.

-Hay que evitar todos aquellos productos que contengan aditivos, colorantes y conservantes, los mejores son aquellos naturales y con menos presencia de «sub-productos».

-Las chuches para perros pueden ser un gran complemento nutritivo siempre y cuando:

-No sustituyan su dieta principal diaria

-No contengan azúcares ni muchos carbohidratos

-Cumplan una función adicional, como cuidar su salud dental

-Se usen con moderación

-No sustituyan a las caricias y las felicitaciones como premio en el adiestramiento

-¿Qué es un premio saludable?

Dada la importancia que los premios tienen en la dieta de los perros, es vital que asegurarse de que no tienen un efecto negativo en su salud. Muchas golosinas poco sanas pueden causar obesidad, problemas de salud y una peor calidad de vida. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener un premio saludable? Lo primero y más importante son los ingredientes naturales y sencillos, fáciles de reconocer para que siempre sepas lo que le estás dando a tu perro. También es importante que no sean sin azúcares añadidos ni aditivos químicos. Por último, deben estar elaborados de una forma sana, horneados lentamente y a baja temperatura para que se conserve mejor la calidad de los nutrientes. Incluso en el caso de los más saludables, desde Edgard& Cooper nos comentan que, «los premios no pueden sustituir una dieta equilibrada a largo plazo. Por el contrario, los premios deben considerarse como lo que son: un complemento en la dieta diaria de los perros. Es el equivalente perruno de comerse una onza de chocolate después de la cena».

La cantidad de premios nunca debe superar el 5-10 % de las calorías que consume tu perro . Es importante llevar la cuenta de los premios que se le dan, porque es fácil darle una cantidad superior a la recomendable. Esta conocida marca de alimentación sana, han desarrollado unos premios que les encantan a los perros y no afectan negativamente a su salud. Su gama de productos incluye los premios perfectos para cualquier momento cotidiano. Tiras de cecina, barritas, perfectas para llevar siempre encima, cuando sales a pasear con tu mascota. Se trata de un producto rico en proteínas pensado para llevar contigo para cuando tu perro necesite una dosis extra de energía o bocaditos . Estos últimos están pensados para el entrenamiento y la educación. Tienen el tamaño perfecto para recompensar a su perro.

