Uno de cada tres conductores propietarios de perros circula con su mascota suelta en el coche Una nueva encuesta encargada por Ford muestra que 1 de cada 3 conductores con perros no viaja con su perro de forma segura

Para muchas personas, los perros forman parte de la familia. Pero mientras que la mayoría de la gente no soñaría con permitir que sus hijos viajen sin anclajes de seguridad, no pasa lo mismo con sus mascotas. Una nueva encuesta encargada por Ford muestra que el 32 por ciento de los conductores que tienen perros admiten no haber protegido a sus mascotas en el coche. Hacerlo es un requisito legal en muchos países, y se reconoce que no sólo es más seguro para los animales, sino también para los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera.

En Españay según el Reglamento General de Circulación, el conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción. Además de que deberá cuidar especialmente de mantener la adecuada colocación de los objetos o animales transportados. Además, La Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial asegura que en el caso de llevar mascotas en el coche (son un pasajero más), los agentes de tráficos pueden inmovilizar todo aquel vehículo en el que se puede detectar posibilidades de movimiento y campo de visión; así como posición de los pasajeros o por la colocación de los «objetos» transportados (esos “»objetos” pueden ser maletas, bultos o nuestro perro). Por ese motivo lo más recomendable es que nuestra mascota no vaya suelta por el vehículo. Según la DGT cuando viajamos con perros en el interior de un vehículo, se colocará un separador que impide que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones.

Técnica emocional

El trabajo en el nuevo Focus Sportbreak familiar de Ford tuvo un importante componente emocional para el ingeniero de Ford René Berns, quien buscó inspiración en su perro Emil, un pastor australiano de tres años de edad, cuando diseñó un coche que permitía a los perros viajar con más seguridad. Durante las pruebas, René contó con la ayuda de Emil para asegurarse de que se pudiera alojar en el maletero del FocusSportbreak familiar la caja para perros más grande posible. Como resultado, el vehículo puede transportar cómodamente incluso un lebrel irlandés, la raza de perro más alta del mundo.«Si tiene una mascota, piense en su seguridad de la misma manera que lo haría con cualquier otro miembro de la familia», recuerda el experto en adiestramiento de perros, Graeme Hall, alias «Dogfather». «Siempre llevo a mi perra Lily en el maletero, en su jaula. Puede moverse cómodamente y todo el mundo está a salvo. Creo que es la mejor solución».De los propietarios de perros encuestados que dijeron que no siempre protegían a sus mascotas, el 32 por ciento dijo que era porque a los animales no les gustaba, el 31 por ciento afirmó que no era necesario para realizar viajes cortos, y el 14 por ciento dijo que no tenían espacio para una jaula para perros. Más de 1 de cada 4 de los encuestados que llevaban a su perro sin protección admitió que su mascota había asomado la cabeza por la ventana (26 por ciento). Algunos contaron que sus mascotas habían saltado por la ventana, resultando, en ocasiones, en que murieran o resultaran heridas. Los dueños también admitieron haberse visto implicados en accidentes después de haber sido distraídos por sus mascotas, que los perros habían encendido indicadores, impedido la visión delantera o mordido a los ocupantes.Las compañías aseguradoras pueden inhibirse si las mascotas van sueltas en el vehículo,y se calcula que si un coche choca a una velocidad de 40 km/h, un perro suelto en el habitáculo puede desarrollar fuerzas de proyección equivalentes a 40 veces su peso. Rene y su equipo, ayudarona maximizar el espacio de maletero en el Focus Sportbreak familiar comprimiendo la capa de espuma del revestimiento del techo, alterando la longitud de los tornillos de las bisagras y remodelando la apertura del maletero. «Sé lo mucho que significa para mí poder llevar a Emil conmigo a donde quiera que vaya, y estoy orgulloso de haber ayudado a que sea más fácil para otros dueños de perros y para sus mascotas viajar con seguridad y comodidad», dijo Berns.El nuevo Focus Sportbreak familiar ya está a la venta en toda Europa en una completa gama.