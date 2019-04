Adopta un perro con cáncer para cuidarlo y darle un hogar en sus últimos días «Me costó adaptarme a la idea del poco tiempo que vamos a pasar juntos»

A Coco le diagnosticaron cáncer. Pasó por hasta cuatro familias y en todas acabaron devolviéndolo. Su enfermedad, reflejada en un tumor cerebral en la cabeza, ha provocado que los veterinarios le den pocas semanas de vida. Cuando Luciano Karosas, de 21 años y de Buenos Aires, Argentina, vio una publicación en Twitter en la que solicitaban la adopción de Coco, no dudó.

«Me costó adaptarme a la idea del poco tiempo que vamos a pasar juntos», cuenta Luciano a Clarín. «Lo llevé a un veterinario que trabaja con células madre para ver qué podíamos hacer, buscando un mínimo de esperanza (le habían dado 40 días de vida), y me dijo que no existe tratamiento que logre extender ese tiempo».

Pero en lugar de dejarse llevar por el pesimismo, la idea de Karosas es dar todo el amor posible al animal hasta el final. El joven está ofreciendo actualizaciones de su vida junto a Coco en su cuenta de Instagram. Por cierto, ha decidido cambiarle el nombre de Coco por el de Thanos.