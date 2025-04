La maquinista del tren que paró en medio del incendio de Bejís: «El que pueda correr, que corra»

Los pasajeros que viajaban en el tren alcanzado por el incendio de Bejís que se produjo este martes y que hacía la ruta de Valencia a Zaragoza están descontentos con cómo actuó la maquinista y con la versión oficial de los hechos. Alegan que en ningún momento se rompió ningún cristal, como sostiene RENFE, sino que las puertas del tren se abrieron con el beneplácito de la conductora.

« Llevábamos más de 20 minutos viendo los focos desde lejos, pero cuando ya olía a humo dentro, me acerqué a la maquinista para preguntarle, ella no podía hacer nada porque esperaba indicaciones», comenta Virginia, valenciana que viajaba en el interior del tren atrapado.

Según los pasajeros, la maquinista estaba nerviosa. Corría de un lado a otro con el teléfono en la mano. Intentó dar marcha atrás, para regresar a la estación más cercana pero a los pocos segundos de ponerse en marcha el tren se bloqueó y cundió el pánico. «No podíamos esperar ordenes, era cosa de vida o muerte. Después del bloqueo, la maquinista se puso más nerviosa y me pidió que le ayudase», explica la agente. «Entonces ella abrió las puertas y dijo que el que pudiese correr, que corriera», relata Virginia. «Yo pensé que no saldría con vida de aquel tren, las llamas eran enormes, fue horroroso».

«Primero abrió otra puerta (La de la derecha) para comprobar la situación, pero el oxígeno de dentro del tren avivó las llamas y nos asustamos», comenta Birtukan López Clemencia, otra pasajera. «Cuando salimos a las vías me hice una contusión en la rodilla izquierda, el móvil no funcionaba, no había señal y corrí todo lo que pude detrás de Virginia, que intentó calmar a la gente y fue quien nos guio, otras personas se quedaron en el tren».

Los afectados relatan a ABC que se vivieron muchos momentos de tensión, una mujer gritaba: «¡vamos a morir todos!» y bastantes niños lloraban desconsolados. Ambas mujeres relatan que el grupo reducido, de unas 8 personas, que escaparon del tren pudieron subir a un altillo donde pudieron llamar a los servicios de emergencia de Castellón, luego unas personas les ayudaron. «Estoy de baja, con mucha ansiedad y con el susto en el cuerpo. Me dan vértigos, la gente que se quedó allí es porque había niños y mayores, todo el que pudo salir lo hizo. ¡No puede ser que solo haya una maquinista en el tren!, nos sentimos abandonados», explica Birtukan entre lágrimas.

Terror en el tren

«No había nadie más, solo la conductora», afirma Pablo Carpio García, un joven viajero que también huyó a pie. «Los que corrieron conmigo no se quemaron. Éramos un grupo de más o menos 8 personas. Nos parecía la mejor decisión. Yo perdí mi maleta al completo. Hicimos un grupo en redes sociales para que se sepa la realidad. ¡Nos metieron en un incendio!, los mas jóvenes íbamos más rápido y no sé cómo llegaron los demás. Luego unos lugareños nos ayudaron a llegar al pueblo más cercano».

El alcalde de Caudiel, Antonio Martínez Fernández , el municipio al que llegaron los heridos, estaba trabajando en el incendio que tiene en vilo a la localidad que gobierna cuando empezaron a llegar los heridos provenientes del tren. Algunos a pie, exhaustos tras recorrer al menos 3 km y otros en el propio aparato, que finalmente si arrancó y llegó al lugar. «Los vecinos, sobre todo los que tienen conocimientos sanitarios, estuvieron atendiendo a los heridos hasta que llego el Samur. Luego varios autobuses se los llevaron por carretera a distintos lugares», explica el edil.

Él, al igual que el resto de viajeros, se muestra muy afectado, la situación fue peligrosa. «Había ancianos y niños, no he podido dormir esta noche porque estoy traumatizado porque pensaba que toda esa gente que se quedó dentro se estaba muriendo quemada». La policía judicial ya está investigando los hechos. Según los entrevistados, los pasajeros mas afectados fueron quienes se quedaron dentro del tres, preocupan un hombre de 48 años y dos mujeres de 15 y 62, esta ultima ha sido trasladada en un helicóptero al Hospital La Fe de Valencia en estado grave.