Un mapache entra en una licorería cerrada, destroza decenas de botellas y se emborracha a base de whiskey

Tirado en el suelo 'durmiendo la mona' junto al retrete. Así encontraron al reponsable de un allanamiento de morada en una licorería en Virginia (Estados Unidos), después de que entrara al establecimiento mientras estaba cerrado, rompiera varias botellas y se emborrachara a base de ... whiskey. La peculiaridad: el autor del desastre no era un delincuente, sino un mapache.

Este bandido enmascarado accedió a la tienda al desprenderse una de las placas del techo, lo que povocó su caída. Tras el impacto, enfureció y destrozó varias botellas de alcohol antes de entregarse a la bebida, según ha explicado Samantha Martin, agente del control de animales local, a Associated Press.

Martin acudió al local el pasado sábado alertada por uno de los empleados, que había encontrado el desastre y al animal en el baño. Una vez allí, la agente lo trasladó al refugio Hanover County Animal Protection and Shelter y lo dejó allí durante unas horas antes de liberarlo.

«Tras unas horas de sueño y sin signos de lesiones (aparte de una resaca y unas malas decisiones en la vida), fue devuelto sano y salvo a la naturaleza, con la esperanza de que hubiera aprendido que allanar moradas no es la solución», han bromeado en su cuenta de Facebook los responsables del refugio.