Manuel Mirat: «Este es un buen negocio y tenemos claro qué hacer y cómo hacerlo»

El consejero delegado de Vocento se muestra convencido de que el periodismo «útil, creíble y sostenible» tiene «mucho futuro» y apuesta por ofrecer un «producto de calidad» y poner el foco en los suscriptores

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat
El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat J. R. Ladra

E. Martínez

Madrid

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, participó este miércoles en el encuentro informativo Foro de la Nueva Comunicación en el que destacó que los medios de comunicación son «un buen negocio» y tanto él como su equipo tienen «claro qué hacer y cómo ... hacerlo». El directivo participa en este foro de debate cuando está a punto de cumplirse un año de su llegada al grupo para hablar sobre la hoja de ruta que ha puesto en marcha en Vocento.

Descarga la app