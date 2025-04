Manifestación de los médicos en Madrid, en directo: última hora sobre las protestas contra el Estatuto Marco de Mónica García hoy

Sigue en directo las últimas noticias sobre la manifestación en Madrid del sector de los médicos contra el Estatuto Marco, norma que quiere instaurar el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

El Estatuto Marco es la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Estatuto Marco actual data del año 2003, y desde hace dos años Sanidad está negociando con los sindicatos un nuevo texto.

« La señora ministra quiere volver a hacer el estatuto marco sí o si y nos obligan a hacer 48 horas semanales y si no las hacemos las debemos para otra semana. En verano hay compañeros de guardia que hacen hasta 90 horas semanales. Las guardias son de 24 horas que ningún trabajador se lo cree cuando se lo cuentas y salimos destrozados . Imagina la conciliación: ¡cero! Teniendo en cuenta que la mayoría de médicos son mujeres ahora… » Cuenta Juan Carmona, médico de atención primaria de Colmenar, Málaga, a Judith de Jorge, periodista de ABC, que se encuentra con los manifestantes.

La manifestación supone la penúltima medida de presión con la que los médicos quieren mejorar sus condiciones porque si el Ministerio de Sanidad no cede, el siguiente paso será la huelga , convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm) y el Sindicato Médico Andaluz. Y no tardaría en llegar. La primera jornada de parón tendría lugar el próximo 23 de mayo.