Los magnates de Dell llenan de dinero las 'Cuentas Trump': 6.250 millones para los niños de EE.UU.

Michael Dell, el fundador y consejero delegado de Dell Technologies, y su mujer, Susan, han anunciado este martes la mayor donación directa al bolsillo de los ciudadanos que se recuerda: 250 dólares para 25 millones de niños de EE.UU., para un total de 6. ... 250 millones de dólares.

Pero habrá alguien más feliz que esos millones de niños y de familias que se beneficiarán de un pellizco económico en tiempos de dificultades: Donald Trump. La donación récord se canalizará a través de las llamadas 'Cuentas Trump', que el presidente de EE.UU. y sus aliados republicanos establecieron en la macroley de gasto aprobada este año. Así que los Dell inyectarán una millonada de manos privadas en un proyecto con sello personal del presidente.

Las 'Cuentas Trump' están diseñadas como un vehículo de inversión para menores en EE.UU. En ellas, todos los niños nacidos a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2028 recibirán 1.000 dólares por parte del Gobierno, que se recibirán a través de exenciones fiscales. El dinero irá a una cuenta de inversión, con limitaciones sobre en qué tipo de fondos pueden participar, en la que los padres pueden contribuir un máximo de 5.000 dólares al año y de la que no se puede disponer hasta que el menor cumpla 18 años.

Populismo económico

El invento tiene el sello evidente de populismo económico de Trump, que ha puesto su nombre a las cuentas (también lo hizo con los cheques del Covid-19, que llegaban a las casas de los estadounidenses firmados por el presidente). Pero también cuenta con un déficit político: la lluvia de dinero no cuenta con las familias actuales, las que tienen hijos ahora, las que viven con ansiedad el aumento del coste de la vida, a las que les cuesta llegar a fin de mes y que irán a votar en las decisivas elecciones legislativas del año que viene. Y en un momento de creciente frustración, también entre sus votantes, con una gestión económica de Trump que no está trayendo, para la gran mayoría, esa 'era dorada' que predica el presidente.

En estas circunstancias han aparecido los Dell. Su dinero irá para los menores ya nacidos. Y, al contrario que los 1,000 dólares de Trump, que no distinguen entre familias acomodadas y las que hacen cola para recoger alimentos en parroquias, sus 250 dólares solo irán por el momento para menores nacidos entre 2016 y 2024 y que residan en códigos postales donde el ingreso doméstico mediano no supere los 150.000 dólares (por mucho que parezca, ese es un ingreso modesto en el EE.UU. corriente).

En lugar de exención fiscal, el dinero de los Dell irá directamente a las 'Cuentas Trump' que podrán abrir las familias. Y que después podrán complementar con sus propias aportaciones.

«Hemos comprobado lo que ocurre cuando un niño recibe incluso una pequeña aportación financiera inicial, su mundo se amplía», dijo Dell en un vídeo en el que comunicó el proyecto. El multimillonario tecnológico tenía previsto celebrar su donación junto a Trump este martes por la tarde desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.