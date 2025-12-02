Suscribete a
Los magnates de Dell llenan de dinero las 'Cuentas Trump': 6.250 millones para los niños de EE.UU.

Este sistema está diseñado como un vehículo de inversión para menores en EE.UU. En ellas, todos los niños nacidos a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2028 recibirán 1.000 dólares por parte del Gobierno, que se recibirán a través de exenciones fiscales

Los magnates que acompañaron a Trump pierden 203.000 millones de dólares desde la investidura

Michael y Susan Dell
Michael y Susan Dell Archivo
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Michael Dell, el fundador y consejero delegado de Dell Technologies, y su mujer, Susan, han anunciado este martes la mayor donación directa al bolsillo de los ciudadanos que se recuerda: 250 dólares para 25 millones de niños de EE.UU., para un total de 6. ... 250 millones de dólares.

