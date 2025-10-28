Suscribete a
Maduro impide a los obispos críticos oficiar misas a los santos venezolanos

El ataque fue contra el cardenal Baltazar Porras en medio de la canonización de los dos santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Además reactivó la aplicación VenApp para denunciar a los opositores que estén a favor del despliegue de la flota naval de EE.UU. en el Caribe

León XIV canoniza a los dos primeros santos venezolanos en una ceremonia sin alusiones políticas

Nicolás Maduro EFE
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a cargar contra la Iglesia católica, esta vez con el objetivo de apropiarse de sus santos. El Gobierno está impidiendo a los sacerdotes críticos celebrar misas y rendir culto por la reciente canonización, mientras impulsa una red ... de espionaje para delatar a quienes cuestionen al chavismo.

